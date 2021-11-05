Spor Toto Süper Lig: Gaziantep FK: 1 Kasımpaşa: 0 (İlk Yarı)

GAZİANTEP (İHA) - Süper Lig'in 12. hafta karşılaşmasında Gaziantep FK sahasında Kasımpaşa'yı konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

2. dakikada Kasımpaşa savunmasından seken topu önünde bulan Muhammet'in vuruşunda top kaleci Harun'da kaldı.

11. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Yusuf Erdoğan'ın şutu az farkla dışarı çıktı.

26. dakikada hücumun sağından Yusuf Erdoğan'ın yaptığı tehlikeli ortayı rakipten önce araya giren Gaziantep savunması uzaklaştırdı.

34. dakikada savunma arkasına atılan topu önünde bulan Yusuf Erdoğan'ın kaleciyle karşı karşıya yaptığı vuruşu Günay kurtardı.

37. dakikada Gaziantep FK'nın kullandığı serbest vuruşta yapılan ortayı Djilobodji kale önüne indirdi, indirilen topu Figueiredo tamamlayarak ev sahibini öne geçirdi. 1-0

44. dakikada Gaziantep ceza sahasında topla buluşan Yusuf'un sert vuruşunda kaleci Günay bir kez daha gole izin vermedi.

Stat: Gaziantep Kalyon

Hakemler: Halis Özkahya xx, Ekrem Kan xx, İlker Takbak xx

Gaziantep FK: Günay Güvenç xx, Oğuz Ceylan x, Steven Caulker xx, Alin Tosça x, Papy Djilobodji xx, Ertuğrul Ersoy x, Recep Niyaz x, Doğan Erdoğan x, Maxim x, Figueiredo xx, Muhammet Demir x

Yedekler: Mustafa Bozan, Ulaş Zengin, Jefferson, Halil İbrahim Pehlivan, Kitsiou, Alexander Merkel, Nouha Dicko, Yusuf Türk, Mirza Cihan, Hamza Mendyl

Teknik Direktör: Erol Bulut

Kasımpaşa: Harun Tekin xx, Mehmet Feyzi x, Ryan Donk xx, Jeffrey Bruma, Eren Elmalı, Loret Sadiku, Michal Travnik x, Haris Hajradinovic x, Valentin Eysseric, Yusuf Erdoğan xx, Umut Bozuk x

Yedekler: Erdem Canpolat, Ahmed Mortadha, Jorgensen, Tarkan Serbest, Ahmet Emin, Sakıb Aytaç, Kevin Varga, Tomas Brecka, Doğucan Haspolat, Hasan Emre Yeşilyurt

Teknik Direktör: Hakan Kutlu

Gol: Figueiredo (dk. 37) (Gaziantep FK) - GAZİANTEP