Spor Toto Süper Lig: Galatasaray: 1 Trabzonspor: 2 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig'in 23. hafta mücadelesinde Galatasaray, lider Trabzonspor'u konuk etti.

FATİH, İSTANBUL (İHA) - Spor Toto Süper Lig'in 23. hafta mücadelesinde Galatasaray, lider Trabzonspor'u konuk etti. Sar-kırmızılı ekip ilk yarıyı Cicaldau'nun penaltıdan attığı golle önde tamamlasa da 84'te Bakasetas, 90'da da Visca'nın golleri lider Trabzonspor'a 3 puanı getirdi.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

52. dakikada ceza yayı önünde topla buluşan Bakasetas, savunmanın arkasına hareketlenen Cornelius'a uzun bir top gönderdi. Bu futbolcu ceza sahası dışı sol çaprazından çok sert vurdu ancak meşin yuvarlak az farkla yandan auta çıktı.

57. dakikada Visca'nın sağdan kullandığı korner atışında Cornelius kafayla arka direğe doğru aşırttı. Bu noktada topla buluşan Ahmetcan'ın sert şutunda top yandan az farkla dışarı gitti.

66. dakikada Visca ile verkaç yaparak ceza sahasına sağ çaprazdan giren Peres, bekletmeden vuruşunu yaptı ancak meşin yuvarlak üstten dışarı gitti.

83. dakikada Ömer Bayram'dan seken top Peres'in önünde kaldı. Bu futbolcunun sağdan ortasında Marcao'nun uzaklaştıramadığı topa Bakasetas çok sert vurdu ve maça eşitlik getirdi. 1-1

86. dakikada Emre Kılınç'ın ceza sahasına gönderdiği ortada, sol çaprazda topla buluşan Babel düzeltip vurdu ancak Uğurcan bu pozisyonda gole izin vermedi.

90. dakikada Fatih Öztürk'ün pasında Taylan Antalyalı topu Visca'ya kaptırdı. Bu futbolcunun ceza sahası dışından direkt kaleye gönderdiği top filelerle buluştu. 1-2

Stat: Nef

Hakemler: Atilla Karaoğlan xx, Bahattin Duran xx, Tarık Ongun xx

Galatasaray: Fatih x, Boey x (Yedlin dk. 88 ?), Marcao x, Nelsson xx, Ömer Bayram x, Taylan x, Emre Kılınç xx (Morutan dk. 88 ?), Kerem xx, Berkan x, Cicaldau xx (Feghouli dk. 71 x), Halil x (Babel dk. 62 x)

Yedekler: İsmail Çipe, Aanholt, Luyindama, Barış Alper, Bartuğ, Arda

Teknik Direktör: Domenec Torrent

Trabzonspor: Uğurcan xxx, Peres xxx, Denswil xx (Siopis dk. 46 xxx), Hugo xxx, Puchacz xx, Dorukhan xx (Yunus dk. 78 xx), Berat xx (Ahmetcan dk. 46 xx), Visca xxx, Nwakaeme xxx, Bakasetas xxx, Cornelius xx

Yedekler: Erce, Arda Akbulut, Hamsik, İsmail Köybaşı, Salih Kavrazlı, Murat Cem, Serkan Asan

Teknik Direktör: Abdullah Avcı

Goller: Cicaldau (dk. 31 pen.) (Galatasaray), Bakasetas (dk. 84), Visca (dk. 90) (Trabzonspor)

Sarı kartlar: Uğurcan, Denswil, Peres, Yunus Mallı (Trabzonspor), Marcao, Fatih Öztürk (Galatasaray) - İSTANBUL