Spor Toto Süper Lig: D.G. Sivasspor: 0 - Galatasaray: 0 (İlk yarı) - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Spor Toto Süper Lig: D.G. Sivasspor: 0 - Galatasaray: 0 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig: D.G. Sivasspor: 0 - Galatasaray: 0 (İlk yarı)
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında D.G. Sivasspor, Galatasaray'ı ağırlıyor.

Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında D.G. Sivasspor, Galatasaray'ı ağırlıyor. Müsabakanın ilk yarısı golsüz beraberlikle sonuçlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

11. dakikada Henrique, Kerem'in pasında ceza sahası sağ çaprazdan kaleyi hedef aldı. Top az farkla dışarı çıktı.

5. dakikada korner atışında ceza sahası içerisinde topla buluşan Fajr topu kaleye göndermek istedi. Muslera topu çıkartmayı başardı.

29. dakikada ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Feghouli, sert bir şutla kaleyi hedef aldı. Kaleci Ali Şaşal topu çıkartarak kalesindeki tehlikeyi önledi.

31. dakikada Kerem ceza sahası dışından kullandığı uzun şutunda Ali Şaşal topu kontrol etmeyi başardı.

33. dakikada Gradel ceza sahası içerisine sürdüğü topla sağ çaprazdan kaleyi hedef aldı. Top kaleci Muslera'da kaldı.

Stat: 4 Eylül

Hakemler: Ümit Öztürk xxx, Kerem Ersoy xxx, Samet Çiçek xxx

D.G. Sivasspor: Ali Şaşal xx, Goutas xx, Camara xx, Ahmet xx, Ziya xx, Fajr xx, Cofie xx, Kerem xx, Henrique xx, Gradel xx, Yatabare xx

Yedekler: Muammer, Emre, Kayode, Erdoğan, Koray, Azubuike, Hakan, Özkan, James, Muhammed

Teknik Sorumlu: Rıza Çalımbay

Galatasaray: Muslera xx, Luyindama xx,Nelsson xx, Yedlin xx, Van Aanholt xx, Taylan xx, Berkan xx, Feghouli xx, Cicaldau xx, Kerem xx, Diagne xx

Yedekler: İsmail, Alpaslan, Babel, Abdalla, Oğulcan, Ömer, Morutan, Aytaç, Emre, Halil İbrahim

Teknik Direktör: Selçuk İnan

Sarı kartlar: Fajr, Goutas (D.G. Sivasspor), Cicaldau (Galatasaray)

(Oğuzhan Sarzep - Mustafa Koçyiğit - Mert Taha Varol/İHA)

Spor Toto Süper Lig: D.G. Sivasspor: 0 - Galatasaray: 0 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig: D.G. Sivasspor: 0 - Galatasaray: 0 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig: D.G. Sivasspor: 0 - Galatasaray: 0 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig: D.G. Sivasspor: 0 - Galatasaray: 0 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig: D.G. Sivasspor: 0 - Galatasaray: 0 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig: D.G. Sivasspor: 0 - Galatasaray: 0 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig: D.G. Sivasspor: 0 - Galatasaray: 0 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig: D.G. Sivasspor: 0 - Galatasaray: 0 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig: D.G. Sivasspor: 0 - Galatasaray: 0 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig: D.G. Sivasspor: 0 - Galatasaray: 0 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig: D.G. Sivasspor: 0 - Galatasaray: 0 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig: D.G. Sivasspor: 0 - Galatasaray: 0 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig: D.G. Sivasspor: 0 - Galatasaray: 0 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig: D.G. Sivasspor: 0 - Galatasaray: 0 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig: D.G. Sivasspor: 0 - Galatasaray: 0 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig: D.G. Sivasspor: 0 - Galatasaray: 0 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig: D.G. Sivasspor: 0 - Galatasaray: 0 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig: D.G. Sivasspor: 0 - Galatasaray: 0 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig: D.G. Sivasspor: 0 - Galatasaray: 0 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig: D.G. Sivasspor: 0 - Galatasaray: 0 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig: D.G. Sivasspor: 0 - Galatasaray: 0 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig: D.G. Sivasspor: 0 - Galatasaray: 0 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig: D.G. Sivasspor: 0 - Galatasaray: 0 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig: D.G. Sivasspor: 0 - Galatasaray: 0 (İlk yarı)

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title