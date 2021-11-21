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Spor Toto Süper Lig: Altay: 0 Adana Demirspor: 1 (İlk Yarı)

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Spor Toto Süper Lig: Altay: 0 Adana Demirspor: 1 (İlk Yarı)

Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Altay, Adana Demirspor'u konuk ediyor.

ADANA (İHA) - Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Altay, Adana Demirspor'u konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı konuk ekibin 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İlk Yarı)

19. dakikada sol kanattan gelişen Adana Demirspor atağında topu kapan Vargas, Assombalonga ile paslaşmasının ardından ceza sahasına girerek topu penaltı noktasına çevirdi. Topu önünde bulan Yunus Akgün, düz bir vuruşla topu ağlarla buluşturdu. 0-1

27. dakikada orta alandan yüklenen Altay'da, Bamba'nın pasıyla ceza sahası dışında topla buluşan Aka, kaleyi denedi ancak kaleci Muric topun kontrolünü sağladı.

34. dakikada kontra atağa çıkan Adana Demirspor'da kendi yarı sahasından topla çıkan Akintola, ceza sahasına girerek kaleyi yokladı, ancak kaleci Lis topu kurtardı.

45. dakikada sağ kanattan Pinares ile köşe vuruşu kullanan Altay'da, Adana Demirsporlu Akintola gelen ortaya ters bir vuruş yaptı, kaleci Muric topu kornere çeldi.

Stat: Bornova Aziz Kocaoğlu

Hakemler: Hüseyin Göçek xx, Caner Özaral xx, Ergin Gözütok xx

Altay: Lis xx, Thiam xx, Tolga xx, Murat xx, Aka xx, Poko x, Thaciano xx, Cebrail xx, Pinares xx, Kappel xx, Bamba xx

Yedekler: Cihan, Zeki, Rayan, Rodriguez, İbrahim, Cem, Kazımcan, Özgür, Erhan

Teknik Direktör: Mustafa Denizli

Adana Demirspor: Muric xx, Svensson xx, Samet xx, Simon xx, Rassoul xx, Sinan xx, Stambouli xx, Vargas xx, Yunus xxx, Akintola xx, Assombalonga xx

Yedekler: Ferhat, Tayyip, Semih, Kaan, Balotelli, Ezeh, Metehan, Tarık, Bjarnason, Gökhan

Teknik Direktör: Vicenzo Montella

Gol: Yunus (dk. 19) (Adana Demirspor) - İZMİR

Spor Toto Süper Lig: Altay: 0 Adana Demirspor: 1 (İlk Yarı)

Spor Toto Süper Lig: Altay: 0 Adana Demirspor: 1 (İlk Yarı)

Spor Toto Süper Lig: Altay: 0 Adana Demirspor: 1 (İlk Yarı)

Spor Toto Süper Lig: Altay: 0 Adana Demirspor: 1 (İlk Yarı)

Spor Toto Süper Lig: Altay: 0 Adana Demirspor: 1 (İlk Yarı)

Spor Toto Süper Lig: Altay: 0 Adana Demirspor: 1 (İlk Yarı)

Spor Toto Süper Lig: Altay: 0 Adana Demirspor: 1 (İlk Yarı)

Spor Toto Süper Lig: Altay: 0 Adana Demirspor: 1 (İlk Yarı)

Spor Toto Süper Lig: Altay: 0 Adana Demirspor: 1 (İlk Yarı)

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