Spor Toto Süper Lig: Adana Demirspor: 0 - Galatasaray: 0 (İlk yarı)

ADANA (İHA) - Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Adana Demirspor - Galatasaray maçının ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

5. dakikada sağ kanatta topla buluşan Morutan, kaleyi görür görmez şutunu çekti. Top auta çıktı.

7. dakikada sağ kanatta topla buluşan Yunus, ceza sahası içerisine sokularak yerden pasını attı. Galatasaray defansı son anda topa dokundu. Top Balotelli'nin önüne düştü ancak defans bir kez daha tehlikeyi uzaklaştırdı.

10. dakikada sağ kanattan topu alan Oğulcan, sol kanatta bulunan Kerem'e pasını attı. Sol kanattan rakiplerini çalımlayarak ceza sahasına sokulan Kerem, topu ayağından açınca Ömer, meşin yuvarlağı önünde buldu. Sol çaprazdan kaleciyle karşı karşıya kalan Ömer, şutunu çekti. Kaleci Muric topu kornere çıkarttı.

14. dakikada sağ kanattan atak geliştiren Morutan, Berkan'a pasını attı. Berkan'ın ceza sahası içerisine açtığı orta savunmadan sekti. Seken topa havalanan Mohamed kafa vuruşunu yaptı. Top kaleci Muric'te kaldı.

16. dakikada Svensson'un sağ kanattan derinlemesine attığı pasında, savunma arkasına sarkan Bjarnason topla buluştu. Kaleciyle baş başa kalan Bjanarson vuruşunu yaptı. Meşin yuvarlak ağlarla buluştu. Ancak ağlara giden top sonrasında yardımcı hakem ofsayt bayrağını kaldırdı. VAR'da pozisyon inceledikten sonra gol iptal edildi.

27.dakika'da ceza sahası içerisinde Simon Deli'in hatasında topu alan Mohamed ceza sahası sağ köşesinde kaleciyle baş başa kaldı. Rahat pozisyonda Mohamed'in kötü vuruşunda meşin yuvarlak taca çıktı.

28. dakikada sağ çaprazda topla buluşan Morutan ortaya doğru ilerledi. Morutan ceza sahası dışarısından kaleye şutunu çekti. Meşin yuvarlak auta çıktı.

32. dakikada Stambouli'nn ceza sahasına ortasında Balotelli topu göğsüyle kontrol etti. Kaleye sırtı dönük olan Balotelli, dönerek yaptığı vuruşunda meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.

40. dakikada orta alanda topla buluşan Yunus, sağ kanatta bulunan Marcao'ya çalım atarak geçti. Ceza sahasına kadar sokulan Yunus, yerde ortasını açtı. Ancak Balotelli topa dokunamadı. Meşin yuvarlak auta çıktı.

41. dakikada sağ kanattan savunma arkasına sarkan Yunus, ceza alanına sokuldu. Yunus'un sert şutunda top auta çıktı.

Stat: Yeni Adana

Hakemler: Arkadaş Kardeşler xx, Bora Özkara xx, Erdinç Sezertam xx

Adana Demirspor: Muric xx, Svensson xx, Samet xx, Simon Deli xx, Kaan xx, Gökhan İnler xx, Stambouli xx, Yunus xx, Bjarnason xx, Vargas xx, Balotelli xx

Yedekler: Ferhat Kaplan, Tayyip Sanuç, Assombalonga, Sinan Kurt, Belhanda, Akintola, Metehan Mimaroğlu, Castro, Tarık Çamdal, Rassoul

Teknik Direktör: Vincenzo Montella

Galatasaray: İsmail xx, Oğulcan xx, Nelsson xx, Marcao xx, Ömer xx, Berkan xx, Taylan xx, Cicaldau xx, Morutan xx, Mohamed xx, Kerem xx

Yedekler: Fatih Öztürk, Yedlin, Alpaslan Öztürk, Van Aanholt, Babel, Aytaç Kara, Barış Alper Yılmaz, Emre Kılınç, Halil Dervişoğlu, Feghouli

Teknik Direktör: Selçuk İnan

Sarı kartlar: Stambouli, Bjarnason (Adana Demirspor), Cicaldau, Taylan Antalyalı (Galatasaray)

(Süleyman Cenk İdaye - Umutcan İşledici/İHA)