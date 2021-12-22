Spor Toto Süper Lig: A. Hatayspor: 1 Konyaspor: 3 (Maç sonucu) - Haberler Spor
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Spor Toto Süper Lig: A. Hatayspor: 1 Konyaspor: 3 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig: A. Hatayspor: 1 Konyaspor: 3 (Maç sonucu)
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında A. Hatayspor, sahasında Konyaspor'u ağırladı.

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında A. Hatayspor, sahasında Konyaspor'u ağırladı. Karşılaşma konuk ekibin 3-1'lik galibiyeti ile tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

54. dakikada taç atışını kullanan Skubic'in ceza sahasına yolladığı topu Cikalleshi kafayla Mpoku'nun önüne indirdi. Bu oyuncunun şutu ağlara gitti. 1-2

85. dakikada Fatih Kuruçuk'un ceza sahasından sert şutunu kaleci Sehic son anda kornere çeldi.

90+2. dakikada Hadziahmetovic'in uzun pasında kaleci ile karşı karşıya kalan Michalak'ın şutu Munir'de kaldı.

90+3. dakikada Hadziahmetovic'in pasında sağdan ceza sahasına giren Michalak topu Ahmed Hassan'a aktardı. Onun boş kaleye vuruşunda top filelerle buluştu. 1-3

Stat: Hatay

Hakemler: Halil Umut Meler xx, Cevdet Kömürcüoğlu xx, Bilal Gölen xx

Hatayspor: Munir xx, Sam Adekugbe x, Burak xx, Fatih xxx, Popov xx, Muhammed Mert xx (Bülent Cevahir dk. 36 xx, Kamil Ahmet dk. 85 ?), Riberio xx, Sackey x (Kamara dk. 85 ?), El Kaabi xxx, Sadık xx (Saba Lobjanidze dk. 46 xx), Mame Diouf xx

Yedekler: Abdullah Yiğiter, Osman Can Güleryüz, Eren Fansa, Dylan Louis, Bertuğ

Teknik Direktör: Ömer Erdoğan

Konyaspor: Sehic xx Guilherme xx, Abdulkerim xx, Ahmet x, Skubic xx, Bytyqi xxx (Ahmed Hassan dk. 74 xx), Mpoku xxx (Konrad Michalak dk. 70 xx), Hadziahmetovic xx, Serdar xxx (Soner Dikmen dk. 69 xx), Rahmanovic xx (Adil Demirbağ dk. 83 ?), Cikalleshi xx

Yedekler: Erten Ersu, Marin Anicic, Endri Çekici, Alper Uludağ, Barış Yardımcı, Ahmet Karademir,

Teknik Direktör: İlhan Palut

Goller: El Kaabi (dk. 3) (Hatayspor), Mpoku (dk. 29 ve 54), Ahmed Hassan (Konyaspor)

Kırmızı kartlar: Sam Adekugbe (dk. 31) (Hatayspor), Ahmet Çalık (dk. 80) (Konyaspor)

Sarı kartlar: Fatih Kuruçuk, Sackey (Hatayspor), Sehic, Serdar Gürler, Cikalleshi (Konyaspor) - HATAY

Spor Toto Süper Lig: A. Hatayspor: 1 Konyaspor: 3 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig: A. Hatayspor: 1 Konyaspor: 3 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig: A. Hatayspor: 1 Konyaspor: 3 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig: A. Hatayspor: 1 Konyaspor: 3 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig: A. Hatayspor: 1 Konyaspor: 3 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig: A. Hatayspor: 1 Konyaspor: 3 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig: A. Hatayspor: 1 Konyaspor: 3 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig: A. Hatayspor: 1 Konyaspor: 3 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig: A. Hatayspor: 1 Konyaspor: 3 (Maç sonucu)

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