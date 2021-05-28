Spor Toto Hentbol Takımı, şampiyonluk kupasına kavuştu
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Spor Toto Hentbol Takımı, şampiyonluk kupasına kavuştu

Spor Toto Hentbol Takımı, şampiyonluk kupasına kavuştu
Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Avşar - Haberler | Spor

Hentbol Erkekler Süper Lig'de 2020-2021 sezonu şampiyonu Spor Toto, kupasını düzenlenen törenle aldı.

Hentbol Erkekler Süper Lig'de 2020-2021 sezonu şampiyonu Spor Toto, kupasını düzenlenen törenle aldı.

Ankara'daki Türkiye Hentbol Federasyonu (THF) Spor Salonu'nda düzenlenen törende kupayı THF Başkanı Bilal Eyuboğlu ve Spor Toto Teşkilat Başkan Vekili Hakkı Tuhan takdim etti.

Törende tek tek anons edilerek platforma davet edilen sporcular madalyalarını aldı. Ardından Eyuboğlu ve Tuhan, takım kaptanı Alp Eren Pektaş'a şampiyonluk kupasını konfetiler eşliğinde verdi.

Beşiktaş'ın 11 sezonluk şampiyonluk serisine son veren Spor Toto'da büyük sevinç yaşayan oyuncular ve teknik ekip, kupayla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Spor Toto Hentbol Takımı, şampiyonluk kupasına kavuştu
Spor Toto Hentbol Takımı, şampiyonluk kupasına kavuştu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Avşar

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