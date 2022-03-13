Spor Toto Gençler Judo Türkiye Şampiyonası sona erdi
Demirören Haber Ajansı - Spor
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Spor Toto Gençler Türkiye Şampiyonası, kadınlarda 78 ve +78 ile erkekler 100 ve +100 kiloda yapılan müsabakalarla sona erdi.
Spor Toto Gençler Türkiye Şampiyonası, kadınlarda 78 ve +78 ile erkekler 100 ve +100 kiloda yapılan müsabakalarla sona erdi.Üç gün süren organizasyon sonunda toplamda Kocaeli bölgesi 5 altın, 2 gümüş ve 4 bronz madalya ile ilk sırada yer aldı. İkinciliği İstanbul bölgesi 3 altın bir gümüş ve 3 bronz ile, üçüncülüğü ise İzmir bölgesi 2 altın, 2 gümüş madalya ile elde etti.Son gün karşılaşmalarında sıkletlerinde dereceye giren judocular şöyle: Kadınlar: 78 kilo: 1. Sümeyya Kaya (Manisa), 2. Serdem Daharlı (Samsun), 3. Havva Nur Topoğlu (Ankara), Şeyda Nur Çiçek (Manisa).+78 kilo: Hilal Öztürk (İstanbul), 2. Duygu Dirgen (Manisa), 3. Yağmur Yılmaz (Trabzon), 3. Ayben İn (Aksaray).Erkekler: 100 kilo: 1. Sidar Akkuş (İstanbul), 2. Cihan Ayberk Tiyek (İstanbul), 3. Fatih Karacan (İstanbul), 3. Mehmet Kısa (Bilecik).+100 kilo: 1. Halil İbrahim Özmen (İzmir), Mehmet Alp Seçilmiş (Manisa), 3. Umut Utku Turanlı (Rize), 3. Tunahan Tutar (Kocaeli).- Ankara
#MHK 'nın hakemler ile ilgili aldığı kararı doğru buluyor musunuz? #TFF | #Hakem | #Süperlig— Haberler (@Haberler) March 11, 2022
Demirören Haber Ajansı / Spor