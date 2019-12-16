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Spor Toto Bölgesel Amatör Lig 5.Grup

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig 5.Grupta mücadele eden Talasgücü Belediyespor evinde oynadığı maçta Mucur Yabanlıspor'u 4-0 gibi farklı mağlup ederek ligin ilk yarısını 3 puanla tamamladı.

16.12.2019 08:46 | Son Güncelleme: 16.12.2019 08:51
Spor Toto Bölgesel Amatör Lig 5.Grup

Toto Bölgesel Amatör Lig 5.Grupta mücadele eden Talasgücü Belediyespor evinde oynadığı maçta Yabanlıspor'u 4-0 gibi farklı mağlup ederek ligin ilk yarısını 3 puanla tamamladı.


Stat: Atatürk Spor Kompleksi Yan Açık Saha


Hakemler: Sedef Altuntepe xx, Gökay Eşme xx, Mustafa Pelit xx


Talasgücü Belediyespor: Mustafa Umut Mete xxx, Burak Öztürk xxx, İbrahim xxx, Mehmet Tahir Kalem xxx, Melihşah Aslan xxx, Resul Ekrem Turhan xxx, Mustafa İlkay Kartal xxx, Burak Görgülü xxx, Burak Gezer xxx, Bünyamin Demir xxx, Furkan Özdemir xx


Yabanlıspor: Bekir Furkan Fındık x, Yiğit Alan x, Şükrü Ali Danışan x, Burak Kara x, Emre Karamahmut x, Hacı Koray Korkmaz x0, Yunus Emre Aslan x, Ertuğrul Şimşek x, Yunus Gültekin x, Seyithan Akdoğan x, Mevlüt Şimşek xx


Goller: Burak Görgülü Dk.5, Mehmet Tahir Kalem Dk.20, İbrahim Şahinkaya Dk.38, Mustafa İlkay Kartal Dk.90 (Talasgücü Belediyespor)


Kırmızı Kart: Furkan Özdemir Dk.50 (Talasgücü Belediyespor) - KAYSERİ

Kaynak: İHA
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