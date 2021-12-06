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Spor Toto 1. Lig: Menemenspor: 2 Ankara Keçiörengücü: 2

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Spor Toto 1. Lig: Menemenspor: 2 Ankara Keçiörengücü: 2

Spor Toto 1. Lig'in 15. haftasında Menemenspor, konuk ettiği Ankara Keçiörengücü ile 2-2 berabere kaldı.

ANKARA (İHA) - Spor Toto 1. Lig'in 15. haftasında Menemenspor, konuk ettiği Ankara Keçiörengücü ile 2-2 berabere kaldı.

Maçtan dakikalar

6. dakikada orta alandan gelişen Menemenspor atağında Abdullah'ın ceza yayı önünden attığı ara pasta topla buluşan Ahmet, düz bir vuruşla topu ağlarla buluşturdu. 1-0

9. dakikada Menemenspor savunmasından topu kapan Olawoyin, ceza sahası yayından attığı sert şutla meşin yuvarlağı kalecinin sağından filelere gönderdi. 1-1

25. dakikada orta alandan gelişen Keçirengücü atağında Mehmet'in uzun topuna yükselen Djibrilla, kafa vuruşuyla topu kalecinin üstünden ağlara gönderdi. 1-2

87. dakikada Menemensporlu Rasheed, Ankara Keçiörengücü ceza sahasında Haşim ile girdiği mücadelede yerde kaldı. Hakem penaltı kararı verdi.

88. dakikada kazanılan penaltı atışında topun başına geçen Mazlum, topu ağlarla buluşturmayı başardı. 2-2

88. dakikada Ankara Keçiörengücü'nde hakeme itirazlarda bulunan Berkan Turan, ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.

Stat: Menemen İlçe

Hakemler: Turgut Doman xx, Serdar Diyadin xx, Cemal Alpay xx

Menemenspor: Batuhan Şen xx, Sinan xx, Mazlum xx, Ömer x (Oğuzhan dk. 83 ?), Mete xx, Alhassan xx, Emre Özer x (Batuhan Kırdaroğlu dk. 79 x), Abdullah xx (Emir dk. 73 x), Muhammed x (Toni dk. 74 x), Sabbah x (Rasheed dk. 46 xx), Ahmet

Yedekler: Murat, Emre Adıgüzel, Ba, Berkan Çakır, Kerem

Teknik Direktör: Cenk Laleci

Ankara Keçiörengücü: Hüseyin xx, Abdulkadir xx, Mehmet xx, Fatih xx, Muharrem xx, Ackah xx (Haşim dk. 83 ?), Taşkın xx (Berkan Turan dk. 72 ?), Olawoyin xx, Eze xx, Djibrilla xxx (Uğur dk. 60 x), Hamza x (Vüsal dk. 60 x)

Yedekler: Boran, Bilal, Ali, Ogün, Talha, Camara

Teknik Direktör: Taner Taşkın

Goller: Ahmet (dk. 5), Mazlum (dk. 88 pen) (Menemenspor), Olawoyin (dk. 9), Djibrilla (dk. 25) (Ankara Keçiörengücü)

Kırmızı Kart: Berkan Turan (dk. 88) (Ankara Keçiörengücü)

Sarı Kartlar: Alhassan, Mazlum (Menemenspor), Vüsal, Haşim (Ankara Keçiörengücü) - İZMİR

Spor Toto 1. Lig: Menemenspor: 2 Ankara Keçiörengücü: 2

Spor Toto 1. Lig: Menemenspor: 2 Ankara Keçiörengücü: 2

Spor Toto 1. Lig: Menemenspor: 2 Ankara Keçiörengücü: 2

Spor Toto 1. Lig: Menemenspor: 2 Ankara Keçiörengücü: 2

Spor Toto 1. Lig: Menemenspor: 2 Ankara Keçiörengücü: 2

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri

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