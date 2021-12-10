Spor Toto 1. Lig: Kocaelispor: 2 Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 0

ERZURUM (İHA) - Spor Toto 1. Lig'in 16. haftasında Kocaelispor, sahasında ağırladığı Erzurumspor'u 2-0 mağlup ederek puanını 23'e çıkardı.

Maçtan Dakikalar

25. dakikada sağ kanattan hücuma çıkan Kocaelispor'da sağ çaprazdan Semih Karadeniz'in şutu kalenin üstünden auta çıktı.

39. dakikada orta sahada top çeviren Kocaelispor, soldan hızla bindiren Atila Turan'ı gördü. Çizgiye kadar inen Turan'ın ortasında topu Erzurum savunması ceza yayına uzaklaştırdı. Ceza yayında topu kontrol eden Cisse, düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 1-0

50. dakikada sol kanattan hücum yapan Erzurum ekibinde ceza sahasına ortalanan topla buluşan Olanare müsait bir pozisyonda topu dışarıya yolladı.

66. dakikada Erzurum'da Novikovas'ın kullandığı serbest vuruşa Atila Turan'ın ters kafa vuruşu yapması sonucu top Kaleci Korcan'da kaldı.

76. dakikada Mehmet Taş'ın geri pasında top kısa kaldı. İki Erzurumlu topa hareketlendi ancak Korcan son anda topa dokundu ve mutlak golü önledi.

86. dakikada hızla rakip yarı alana çıkan Kocaelispor, Erzurum savunmasını eksik yakaladı. Benhur Keser'in sürükleyip altı pasın içine çevirdiği topu Diop şık bir dokunuşla ağlara gönderdi. 2-0

Stat: Kocaeli Stadyumu

Hakemler: Kadir Sağlam, Erkan Akbulut, Deniz Turgut

Kocaelispor: Korcan Çelikay xx, Semih Karadeniz xx, Diogo Coelho xx, Mehmet Taş xx, Atila Turan xx, G. Mandjeck xx, A. Cisse xxx, M. Pereira xx, M. Diop xxx (Yılmaz Özeren dk. 90 ?), Benhur Keser xxx, T. Tisdell xx (İsa Nalbant dk. 83 ?)

Yedekler: İsmet Yumakoğulları, Mevlüt Çelik, Alpay Çelebi, Denizalp Özdemir, Mevlüt Erdinç

Teknik Direktör: Mustafa Reşit Akçay

BB Erzurumspor: J. Szumski xx, Orhan Ovacıklı xx (Shala dk. 88 ?), Mustafa Yumlu xx, Aykut Demir xx, Mücahit Albayrak xx, M. Hasek xx, Gökhan Alsan xx (Tualongo Lameira dk. 88 ?), A. Novikovas xx, Süleyman Koç xx (Emircan Altıntaş dk. 63 xx), A. Malle xx (Oltan Karakullukçu dk. 71 xx), A. Olanare xx (Mustafa Akbaş dk. 88 ?)

Yedekler: Rıdvan Oğuzhan Yağcı, Erkan Anapa, Eyüp Oskan, Fırat Şaşi

Teknik Direktör: Erkan Sözeri

Goller: Abdoulaye Cisse (dk. 39), M. Diop (dk. 86) (Kocaelispor)

Sarı Kartlar: A. Cisse, Diogo Coelho (Kocaelispor), Mücahit Albayrak, Gökhan Alsan, Mustafa Yumlu, Oltan Karakullukçu (BB Erzurumspor) - KOCAELİ