Spor Toto 1. Lig: Eyüpspor: 2 - Samsunspor: 2

- Spor Toto 1. Lig'in 13. haftasında Eyüpspor, sahasında Samsunspor ile karşı karşıya geldi. 90 dakika karşılıklı gollerle 2-2 beraberlikle sonuçlandı.

Maçtan dakikalar

19. dakikada Umut'un pasıyla ceza sahası dışında kaleyi cepheden gören pozisyonda topla buluşan Timur'un yaklaşık 20 metreden çektiği sert şut ağlara gitti. 1-0

27. dakikada hakem Burak Şeker, ceza sahası sağ tarafında Mezague'nin, Tomane'nin ayağına yaptığı müdahale sonrası beyaz noktayı gösterdi.

28. dakikada penaltı atışını kullanmak için topun başına geçen Tomane, skora eşitliği getiren golü kaydetti. 1-1

54. dakikada sağ taç çizgisi yakınlarında rakibinden topu alan Mezague, meşin yuvarlağı bekletmeden ceza alanı dışındaki Dibba'ya aktardı. Savunmanın arasındaki boşluğu iyi görerek rakiplerini ekarte edip ceza sahasına giren Dibba'nın, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyondaki vuruşu filelerle buluştu. 2-1

65. dakikada kazanılan korner atışında Fofana, Savicevic'le paslaşıp tekrar topun sahibi oldu ve ceza sahası dışındaki Cihan'ı gördü. Bu futbolcunun bekletmeden sert şutunda top filelere gitti. 2-2

68. dakikada sol kanattan ceza sahasına giren Fofana, rakibinden sıyrılıp Tomane'yi gördü. Bu futbolcu müsait pozisyonda istediği vuruşu yapamadı ve meşin yuvarlak az farkla yandan auta çıktı.

90+2. dakikada Nurullah'ın kullandığı uzun kaleci atışı sonrasında topu göğsüyle yumuşatan Tomane, bekletmeden çok sert vurdu ancak meşin yuvarlak üst direğe çarpıp auta çıktı.

Stat: Eyüp

Hakemler: Burak Şeker xx, Emir Eray Eyisoy xx, Baran Eraslan xx

Eyüpspor: Çağlar Şahin x, Uğur xx, Mezague x, Yalçın xx, Bülent xx, Timur xx (Enes dk. 83 ?), Gökcan xx (Bekir dk. 46 x), Mikail xx (Kozulj dk. 75 xx), Cenk Ahmet xxx (Caner Hüseyin dk. 75 xx), Dibba xxx, Umut xx (Stancu dk. 75 xx)

Yedekler: Emrullah, Musah Mohammed, Mete

Teknik Direktör: Zafer Turan

Samsunspor: Nurullah xxx, Ali xx, Yunus Emre xx, Berk xxx (Barış dk. 90+1 ?), Soner xx, Fofana xxx (Polat dk. 71 xx), Osman xx, Savicevic xxx, Melih Okutan xx (Alaaddin dk. 87 ?), Tomane xxx, Eraldo Çinari xx (Cihan dk. 46 x)

Yedekler: Aykut, Hüseyin Öztürk, Melih Altıkulaç, Abdourahamane Bah, Semih, Ali Kılıç

Teknik Direktör: Fuat Çapa

Goller: Timur (dk. 19), Dibba (dk. 54) (Eyüpspor), Tomane (dk. 28 pen.), Cihan (dk. 65) (Samsunspor)

Sarı kartlar: Zafer Turan (Teknik Direktör), Bekir (Eyüpspor), Tomane, Berk (Samsunspor)

(Bozhan Memiş - Gökhan Kılınçer/İHA)