Spor Toto 1. Lig: Eyüpspor: 1 - Gençlerbirliği: 0

Spor Toto 1. Lig'in 20. haftasında Eyüpspor, sahasında Gençlerbirliği'ni 1-0 mağlup etti.

Maçtan dakikalar

3. dakikada Grechyshkin'in sol taraftan kullandığı serbest vuruşta arka direğe yapılan ortaya iyi yükselen Metehan'ın altıpastan yaptığı kafa vuruşunda yere de çarpan meşin yuvarlağı kaleci Emrullah kornere çeldi.

49. dakikada Cenk Ahmet'in pasıyla sağ taraftan ceza sahasına giren Bekir'in bekletmeden kale önüne gönderdiği topa müsait pozisyondaki Umut'un dokunuşu ağlarla buluştu. 1-0

Stat: Eyüp

Hakemler: Yusuf Ziya Gündüz xx, Hasan Hüseyin Tetik xx, Mehmet Şengül xx

Eyüpspor: Emrullah xx, Uğur xx (Cenk Ahmet dk. 46 xx), Mezague xx, Yalçın xx, Bülent xx (Mehmet dk. 78 x), Bekir xx (Enes Keskin dk. 61 x), Timur xx, Mikail xx, Caner Hüseyin xx (Pa Dibba dk. 60 x), Mete Kaan xx (Gökcan dk. 83 ?), Umut xx

Yedekler: Çağlar Şahin, Musah Muhammed, Taşkın, Enes Ersoy Öztürk

Teknik Direktör: Zafer Turan

Gençlerbirliği: Übeyd xx, Ömürcan xx, Arda xx, Metehan xx, Kerem Can xx (Muhammed dk. 75 x), Grechyshkin xx, Gökhan xx (Serdarcan dk. 43 xx), Barış xx (Gökhan Altıparmak dk. 75 x), Lima xx, Musa xx (Sintiyahu Salalik dk. 62 x), Eleke xx (Belyaev dk. 75 x)

Yedekler: Ramazan, Mert, Abdullah, Baran

Teknik Direktör: Metin Diyadin

Gol: Umut (dk. 49) (Eyüpspor)

Sarı kartlar: Gökhan, Arda (Gençlerbirliği), Zafer Turan, Umut (Eyüpspor)

(Uygar Aydın - Gökhan Kılınçer/İHA)