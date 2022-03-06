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Spor Toto 1. Lig: Eyüpspor: 0 Ümraniyespor: 1

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Spor Toto 1. Lig: Eyüpspor: 0 Ümraniyespor: 1

Spor Toto 1. Lig'in 28. haftasında Eyüpspor, sahasında karşılaştığı Ümraniyespor'a 1-0 mağlup oldu.

EYÜP, İSTANBUL (İHA) - Spor Toto 1. Lig'in 28. haftasında Eyüpspor, sahasında karşılaştığı Ümraniyespor'a 1-0 mağlup oldu.

Stat: Eyüp

Hakemler: Mustafa Kürşad Filiz xx, Orkun Aktaş xx, Oğuz Kağan Çalışır xx

Eyüpspor: Çağlar Akbaba xx, Popov xx, Buatu xx, Yalçın Kılınç xx, Bülent Uzun xx, Bekir Yılmaz xx (Sekidika dk. 56 xx), Badji xx, Cenk Ahmet Alkılıç xx (Mete Kaan Demir dk. 72 xx), Ahmet Ildız xx (Mezague dk. 90 ?), Caner Hüseyin Bağ xx (Umut Bulut dk. 57 xx), Oğulcan Çağlayan xx

Yedekler: Kubilay Anteplioğlu, Mikail Okyar, Taşkın İlter, Enes Öztürk, Enes Keskin

Teknik Direktör: Hamza Hamzaoğlu

Ümraniyespor: Burak Öğür xx (Orkun Özdemir dk. 74 xx), Vrsajevic xx, Alim Öztürk xx, Glumac xx, Ercan Coşkun xx, Oğuz Gürbulak xx, Onur Ayık xxx, Mrsic xx, Emre Gültekin xx (Mustafa Eser dk. 80 ?), Serkan Göksu xx (Emre Nefiz dk. 62 xx), Bammou xx

Yedekler: Faruk Can Genç, Fatih Yiğit Şanlitürk, Mustafa Can Karagöz, Atalay Babacan, Atakan Üner, Mevlüt Erdinç

Teknik Direktör: Recep Uçar

Gol: Onur Ayık (dk. 13) (Ümraniyespor)

Sarı kartlar: Badji (Eyüpspor), Emre Gültekin, Burak Öğür (Ümraniyespor) - İSTANBUL

Spor Toto 1. Lig: Eyüpspor: 0 Ümraniyespor: 1

Spor Toto 1. Lig: Eyüpspor: 0 Ümraniyespor: 1

Spor Toto 1. Lig: Eyüpspor: 0 Ümraniyespor: 1

İhlas Haber Ajansı - Spor

Ümraniyespor, Spor Toto, Eyüpspor, Eyüp, Spor, Haberler

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