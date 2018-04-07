Spor Toto 1. Lig: Bb Erzurumspor: 2 - Gazişehir Gaziantep Fk: 1
Spor Toto 1. Lig’in 30. haftasında BB Erzurumspor sahasında Gazişehir Gaziantep FK’yı 2-1 mağlup etti.
Spor Toto 1. Lig'in 30. haftasında BB Erzurumspor sahasında Gazişehir Gaziantep FK'yı 2-1 mağlup etti.
Maçtan dakikalar
25. dakikada ceza sahası içerisinde topla buluşan Erhan Çelenk'in yarım volesi kaleci Stackhowiak'da kaldı.
34. dakikada sağ kanattan Tolga Ünlü'nün ortasında ceza sahası içinde Gökhan Karadeniz düzgün bir vuruşla topu ağlarla buluşturdu. 1-0
44. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Mehmet Erdem Uğurlu'nun sert şutu üst direğe çarparak oyun alanına geri döndü.
49. dakikada B.B Erzurumspor'da yaptığı sert müdahale sonucunda Gökhan Karadeniz ikinci karttan kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.
55. dakikada sol kanattan Hakan Arslan'ın yerden ortasında Mert Nobre düzgün bir vuruşla topu filelere gönderdi. 2-0
64. dakikada Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübü'nün gelişen atağında cezasahası içinde topla buluşan Muhammed Himmet Ertürk'ün şutunu kaleci Hakan Canbazoğlu güçlükle kontrol etti.
85. dakikada Gazişehir Gaziantep'in kullandığı köşe vuruşunda Ermin Zec'in vuruşunda top filelere gitti. 2-1
Stat: Kazım Karabekir
Hakemler: Sarper Barış Saka xxx, Orkun Aktaş xxx, Mehmet Kapluhan xxx
BB Erzurumspor: Hakan Canbazoğlu xxx, Stephane Acka xxx, Tolga xxx, Hakan Arslan xxx, Lokman xxx, Gökhan Karadeniz xx, Metin xx (Taylan dk. 68 xx), Burhan Eşer xx (Erman dk. 84 ?), Jasmin Scuk xxx, Erhan Çelenk xxx, Mert Nobre xxx (Demba Savage dk. 81 ?)
Yedekler: Ahmet, Abdulkadir, Muhammet Gülyurt, Muammer, Muhammed Polat, Osman, Alperen
Teknik Direktör: Mehmet Altıparmak
Gazişehir Gaziantep FK: Adam Stachowiak xx, İsmail xx, Yasin xx, Sinan xx, Tugay xx (Ermin Zec dk. 69 xx), Adama Ba x (Serdar dk. 53 x), Gökhan x (Himmet dk. 58 x), Mehmet Erdem xx, Okan xx, Özgür Can xx, Yonathan Del Valle xx
Yedekler: Necati, Özgür, Murat, Samican, Prince Segbefia
Teknik Direktör: Erkan Sözeri
Goller: Gökhan Karadeniz (dk. 34), Mert Nobre (dk. 55) (BB Erzurumspor), Ermin Zec (dk. 85) (Gazişehir Gaziantep FK)
Kırmızı Kart: Gökhan Karadeniz (dk. 49) (BB Erzurumspor)
Sarı kartlar: Jasmin Scuk, Gökhan Karadeniz, Hakan Canbazoğlu (BB Erzurumspor), Mehmet Erdem, Tugay, Himmet (Gazişehir Gaziantep FK) - ERZURUM