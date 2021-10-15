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Tokat Belediye Plevne'de gözler Fenerbahçe HDI Sigorta maçına çevrildi

AA / Ekber Türkoğlu - Haberler | Spor
Tokat Belediye Plevne'de gözler Fenerbahçe HDI Sigorta maçına çevrildi

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi takımlarından Tokat Belediye Plevne, Fenerbahçe HDI Sigorta maçını kazanmayı hedefliyor.

TOKAT (AA) - Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi takımlarından Tokat Belediye Plevne, Fenerbahçe HDI Sigorta maçını kazanmayı hedefliyor.

Tokat Belediye Plevne Başantrenör İlker Altan, ligde 2. hafta maçında deplasmanda Arkasspor ile karşılaştıklarını belirterek, "Maçı 3-0 kaybettik. Arkasspor güçlü bir takım. Ligde ilk 2 hafta oynadığımız maçları kaybettik. Takımımız yavaş yavaş oturacak. Bu sezon genç bir kadro kurduk." dedi.

Pazar günü ligde 3. maçlarına çıkacaklarını ifade eden Altan, şöyle konuştu:

"İzmir'den döndükten sonra hafta sonu oynayacağımız Fenerbahçe HDI Sigorta maçının hazırlıklarına hemen başladık. Evimizde 2. maçımızı oynayacağız. Seyirci desteği ile maçlara çıkmayı çok özlemişiz. O desteği hissetmek iyi geliyor. Fenerbahçe maçına tüm voleybolseverleri bekliyoruz. Fenerbahçe ligimizin şampiyonluk adaylarından rotasyonu da kuvvetli bir takım. Fenerbahçe'ye karşı elimizden gelen mücadeleyi sahada vereceğiz. Performansımızı halen artırmaya çalışıyoruz. Umarım istediklerimizi aldığımız bir maç olur."

AA / Ekber Türkoğlu - Spor Haberleri
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