TFF ceza yağdıracak! Trabzonspor maçı sonrası Fenerbahçe'de 4 isim PFDK'ye sevk edildi

Süper Lig'in 9. haftasında Trabzonspor, Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup ederek zirveye oturdu. Karşılaşmanın ardından maçın hakemi Ali Şansalan'a tepki gösteren sarı-lacivertlilerde başkan Ali Koç ve yönetici Erol Bilecik açıklamalarda bulundu. Altay Bayındır tribünlerle tartışma yaşarken Osayi Samuel de hakemleri hedef alan bir paylaşım yapmıştı. TFF bu isimlerin PFDK'ye sevk edildiğini açıkladı.

OSAYI SAMUEL HAKARETTEN SEVK EDİLDİ

TFF'den yapılan açıklamada başkan Ali Koç, yönetici Erol Bilecik ve Altay Bayındır'ın sportmenliğe aykırı hareketten Osayi Samuel'in ise hakaretten dolayı PFDK'ye sevk edildiğini açıkladı.

TFF'den yapılan açıklama şöyle:

FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü'nün 17.10.2021 tarihinde oynanan TRABZONSPOR A.Ş.-FENERBAHÇE A.Ş. Süper Lig müsabakası sonrası kulüp resmi internet sitesinde yayınlanan "sportmenliğe aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü Başkanı YILDIRIM ALİ KOÇ'un aynı müsabaka sonrası yapmış olduğu ve 18.10.2021 tarihinde kulüp resmi internet sitesinde yayınlanan "sportmenliğe aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine,

FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü idarecisi EROL BİLECİK'in aynı müsabaka sonrası yapmış olduğu ve 17.10.2021 tarihinde kulüp resmi internet sitesinde yayınlanan "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine,

FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü futbolcusu BRIGHT OSAYI SAMUEL'in aynı müsabaka sonrası sosyal medya hesabından yapmış olduğu "hakareti" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü futbolcusu ALTAY BAYINDIR'ın aynı müsabakadaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

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