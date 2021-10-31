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TFF 3. Lig: Karaman Belediyespor: 2 Bursa Yıldırımspor: 2

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
TFF 3. Lig: Karaman Belediyespor: 2 Bursa Yıldırımspor: 2

TFF 3. Lig 1. Grup'un 10. haftasında Karaman Belediyespor, sahasında Bursa Yıldırımspor ile 2-2 berabere kaldı.

KARAMAN (İHA) - TFF 3. Lig 1. Grup'un 10. haftasında Karaman Belediyespor, sahasında Bursa Yıldırımspor ile 2-2 berabere kaldı.

Stat: Kemal Kaynaş

Hakemler: Celal Bayraklı xx, Turgut Evran xx, Tolga Dede xx

Karaman Belediyespor: Kemal Mert xx, Burak Özsoy xx, Kubilay x (Muhammed Ebrar dk. 68 x), Ahmet Karaman xx (Hami dk. 68 x), İsmail Hasan xx, Selahattin Enes xxx, Abdullahi Ali Jama xxx, Burak Gürler xxx, Bekir xx, Mehmet Emre xx, Yunus xx

Bursa Yıldırımspor: Ersel xx, Mehmet Kalkan xx, Muhammet Öz xx (Ahmet Memiş dk. 82 ?), Tuğkan xx, Doğukan Öksüz xx, Kadir xxx (Semih dk. 12 x, Doğukan Ateş dk. 62 x), Fatih Çakır xx (Barışcan dk. 82 ?), Batuhan xx, Osman xx, Fatih Özçelik xx, Mahmut xx

Goller: Selahattin Enes (dk. 1), Burak Gürler (dk. 79 pen.) (Karaman Belediyespor), Kadir Yurttadur (dk. 3), Ahmet Memiş (dk. 90) (Bursa Yıldırımspor)

Kırmızı Kartlar: Mahmut Güleç (dk. 78) (Bursa Yıldırımspor)

Sarı Kartlar: Mehmet Kalkan, Tuğkan (Bursa Yıldırımspor) - KARAMAN

TFF 3. Lig: Karaman Belediyespor: 2 Bursa Yıldırımspor: 2

TFF 3. Lig: Karaman Belediyespor: 2 Bursa Yıldırımspor: 2

TFF 3. Lig: Karaman Belediyespor: 2 Bursa Yıldırımspor: 2

TFF 3. Lig: Karaman Belediyespor: 2 Bursa Yıldırımspor: 2

TFF 3. Lig: Karaman Belediyespor: 2 Bursa Yıldırımspor: 2

TFF 3. Lig: Karaman Belediyespor: 2 Bursa Yıldırımspor: 2

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