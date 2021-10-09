TFF 3. Lig: HD Elazığ Karakoçan FK: 0 Bayrampaşa: 0
TFF 3. Lig 2. Grup 6. hafta maçında HD Elazığ Karakoçan FK, sahasında Bayrampaşa ile golsüz berabere kaldı.
BAYRAMPAŞA, İSTANBUL (İHA) - TFF 3. Lig 2. Grup 6. hafta maçında HD Elazığ Karakoçan FK, sahasında Bayrampaşa ile golsüz berabere kaldı.
Stat: Doğukent
Hakemler: Bilal Köseoğlu xx, Ömer Karakaya xx, Ahmetcan Akkoyun xx
HD Elazığ Karakoçan FK: Eren Yılmaz xx, Cuma Ali Üzüm xx, Şeyhmus Abdulkadir Aksu xx, Oğuzhan Kandemir xx (Ahmet Can dk. 71 x), Fatih Kıran xx (Muhammed Furkan dk. 77 x), İlhan Aslanoğlu xx, Ekrem Sütçü xx, Ramazan Erarslan xx (Ömer Faruk dk. 77 x), Eren Çinkılınç xx, Kaan Güdü xx, Furkan Yiğit xx (Hüseyin dk. 71 x)
Bayrampaşa: Mehmet Enes Sarı xx, Mustafa Kutay Pekşen xx, Erkam Develi xx, Mustafa Yılmaz xx (Cengizhan dk. 90 ?), Burak Saban x (İsmail Can dk. 63 x), Selman Sevinç xx, Muhammed Egemen Pehlivan xx (Musa dk. 80 ?), Abdulsamet Burak xx, Uğur Daşdemir xx, Kaan Mert Nasırcılar xx, Yusuf Emre Alyaprak xx
Sarı kartlar: Eren, Oğuzhan, Kaan (Elazığ Karakoçan FK), Selman, Mustafa Yılmaz, İsmail Can (Bayrampaşa) - ELAZIĞ