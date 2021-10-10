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TFF 2. Lig: Vanspor FK: 2 Serik Belediyespor: 0

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
TFF 2. Lig: Vanspor FK: 2 Serik Belediyespor: 0

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 7. hafta maçında Silahtaroğlu Vanspor Futbol Kulübü, konuk ettiği Serik Belediyespor'u 2-0 mağlup etti.

AYDIN (İHA) - TFF 2. Lig Kırmızı Grup 7. hafta maçında Silahtaroğlu Vanspor Futbol Kulübü, konuk ettiği Serik Belediyespor'u 2-0 mağlup etti.

Stat: Atatürk

Hakemler: Mehmet Ali Özer, Sedat Etik, Sinan Ertinğü

Vanspor Futbol Kulübü: Aydın Bağ xxx, Kerem Hakan Vapurluoğlu xxx, Yakup Demir xxx, İsmet Kavuştu xxx, Barış Gök xxx, Selim Kayacı xx (Polat Furkan dk. 69 xx), Oktay Aydin xxx (Mete Yıldız dk. 90+2 ?), Emrah Tacir xx, Sedat Komi xx(Furkan İnce dk. 46 xx), Fatih Somuncu xx (Güney Tutcuoğlu dk. 77 xxx), Hamza Küçükköylü xxx (Kubilay Akyüz dk. 90+2 ?)

Serik Belediyespor: İbrahim Demir x, Çınar Tarhan x, Burak Göksel x, Atakan Arslan x, Ahmet Abdullah Çakmak x (Ferdi Konak dk. 61 x), Yusuf Onur Arıkan x, Ahmet Şahbaz x, İbrahim Hırçın x (Deniz Palabıyık dk. 90+1 ?), Sebahattin Usta x, Yusuf Çelik x, Burak Sürmeli x

Goller: Hamza Küçükköylü (dk. 48 pen.), Güney Tutcuoğlu (dk. 90+1) (Vanspor Futbol Kulübü)

Sarı kartlar: İsmet Kavuştu (dk. 36), Furkan İnce (dk. 68), Hamza Küçükköylü (dk. 85), Oktay Aydın (dk.88) (Vanspor Futbol Kulübü), Burak Sürmeli (dk. 54) (Serik Belediyespor) - VAN

TFF 2. Lig: Vanspor FK: 2 Serik Belediyespor: 0

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Haber: TFF 2. Lig: Vanspor FK: 2 Serik Belediyespor: 0 - Haberler Spor
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