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Tecrübeli sağ bek Sami Serdar Yılmaz, Hisarcık Belediyespor'da

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Tecrübeli sağ bek Sami Serdar Yılmaz, Hisarcık Belediyespor'da

Süper Amatör Ligde mücadele edecek olan Hisarcık Belediyespor tecrübeli sağ bek Sami Serdar Yılmaz'ı transfer ederek kadrosunu güçlendirdi.

Süper Amatör Ligde mücadele edecek olan Hisarcık Belediyespor tecrübeli sağ bek Sami Serdar Yılmaz'ı transfer ederek kadrosunu güçlendirdi.

Hisarcık Belediyespor Kulüp Başkanı ve Belediye Başkanı Fatih Çalışkan'ın girişimleri sonucu Hisarcık Belediyesporda forma giyecek olan 32 yaşındaki tecrübeli sağ bek Sami Serdar Yılmaz, futbol hayatına 2000 yılında Ramispor'da başladı. Sami Serdar Yılmaz, İstanbulspor, Güngören Belediyespor, Kütahya Şekerspor ve Utaş Uşakspor formalarını giydikten sonra 2012 yılında 3. Lig takımlarından Sandıklıspor'da profesyonel hayata adım attı. Sonrasında yine 3. Lig takımı Adıyamanspor'a transfer oldu. 2014 yılında Bal Ligine dönerek Çarşambaspor, İçel Demirspor, Anamur Belediyespor ve 2016 yılında Tavşanlı Akıncılarspor formasını giydi. 2019-2020 sezonunda oynadığı Süper Amatör Ligde Tavşanlı Moymulspor'un kaptanlığını yaptı. - KÜTAHYA

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri
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Haber: Tecrübeli sağ bek Sami Serdar Yılmaz, Hisarcık Belediyespor'da - Haberler Spor
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