Süper Lig: GZT Giresunspor: 0 Çaykur Rizespor: 0 (İlk yarı) - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Süper Lig: GZT Giresunspor: 0 Çaykur Rizespor: 0 (İlk yarı)

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Süper Lig: GZT Giresunspor: 0 Çaykur Rizespor: 0 (İlk yarı)

Süper Lig'in 9. haftasında GZT Giresunspor, kendi sahasında Çaykur Rizespor'u konuk ediyor.

Süper Lig'in 9. haftasında GZT Giresunspor, kendi sahasında Çaykur Rizespor'u konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz beraberlikle sona erdi.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

4. dakikada Giresunspor'da Zeki'nin verdiği topu alan Flavio rakip oyuncuları geçerek hızlı bir şekilde Diabate'ye topu gönderdi. Diabate ceza yayından yaptığı vuruşta top direğin yanından auta çıktı.

12. dakikada gelişen Giresunspor atağında Tyler Boyd'un müdahalesi sonrası Diabate yerde kalırken, hakem Erkan Özdamar bu pozisyonda Boyd'u kırmızı kartla oyun dışında bıraktı.

33. dakikada atağa geçen Giresunspor'da Suleymanov sağ kanattan ceza sahasına orta yaptı. Emre'nin gelişine yaptığı vuruşta top üstten auta çıktı.

Stat: Çotanak Spor Kompleksi

Hakemler: Erkan Özdamar xx, Candaş Elbil xx, Hakan Karabalcık xx

Giresunspor: Okan xx, Diarra xx, Zeki xx, Sergio xx, Traore xx, Umut xx, Diabate xx, Flavio xx, Perez xx, Emre xx, Suleymanov xx

Yedekler: Onurcan, Pelupessy, Balde, Sankhare, Aziz Behich, Champness, Douglas Silva, Hayrullah, Çekdar, Fatih

Teknik Direktör: Hakan Keleş

Çaykur Rizespor: Gökhan xx, Holmen xx, Selim xx, Dokovic xx, Boyd ?, Boldrin xx, Dabo xx, Umar xx, Sabo xx, Yala xx, Cemali xx

Yedekler: Tarık, Zafer, Alper, Remy, Deniz, de Jesus, Monzango, Seyfettin, Alberk, Eren

Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu

Kırmızı Kart: Tyler Boyd (dk. 12) (Çaykur Rizespor)

Sarı Kart: Hamidou Traore (Giresunspor) - GİRESUN

Süper Lig: GZT Giresunspor: 0 Çaykur Rizespor: 0 (İlk yarı)

Süper Lig: GZT Giresunspor: 0 Çaykur Rizespor: 0 (İlk yarı)

Süper Lig: GZT Giresunspor: 0 Çaykur Rizespor: 0 (İlk yarı)

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri
Bu karar çok tartışılacak! Tyler Boyd, derbinin ilk dakikalarında oyundan atıldı

Bu karar çok tartışılacak! Tyler Boyd, derbinin ilk dakikalarında oyundan atıldı

 Beşiktaş taraftarını sinirden çıldırtan pozisyon! Hakeme tepkilerin ardı arkası kesilmiyor

Beşiktaş taraftarını sinirden çıldırtan pozisyon! Hakeme tepkilerin ardı arkası kesilmiyor

 Kara Kartal zirve yolunda ağır yaralı! Beşiktaş, deplasmanda Başakşehir'e 3-2 yenildi

Kara Kartal zirve yolunda ağır yaralı! Beşiktaş, deplasmanda Başakşehir'e 3-2 yenildi
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Hulusi Akar
Magazin Derya Tuna Işıl Sergen Mehmet Ali Erbil
Spor Fatih Terim Stefan Kuntz Sergen Yalçın Fernando Alonso
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Tahir Büyükakın
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Süper Lig: GZT Giresunspor: 0 Çaykur Rizespor: 0 (İlk yarı) - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.10.2021 15:08:04. #1.12#