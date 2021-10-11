Spor yapan gençler yetiştirmek amaçlanıyor

Kdz. Ereğli Belediye spor, Voleybol spor okulu çalışmalarını sürdürüyor. Voleybola ilgi büyük olurken, kurslara katılmak isteyenler için kayıtlar devam ediyor.

Kdz. Ereğli Belediyespor, voleybol spor okulu çalışmalarını sürdürüyor. Kırmacı Gençlik Merkezi'nde Kdz. Ereğli Belediye Spor Kulübü Salon Sporları Koordinatörlüğü tarafından organizasyonu yapılan Voleybol Spor okuluna ilgi büyük olurken iki voleybol grubunda çalışmalar devam ediyor.

2010-2015 doğumlu çocuklarımız pandemi kuralları dikkate alınarak Paravolley Milli Takım Baş Antrenörü Adem Çelik nezaretinde Voleybol Antrenörü Türkan Sarıkaya tarafından voleybol eğitimi veriliyor.

Voleybol okulu 8 ay sürecek

Kdz. Ereğli Belediyespor Kulübü'nden İletişim ve Medya Birimi tarafından yapılan açıklamada şu görüşlere yer verildi:

"2 Ekim 2021 ile 29 Mayıs 2022 tarihleri arasında 8 ay Okulumuz devam edecek olup dönemsel gelişim karneleri de verilecektir.

Sağlıklı, özgüveni yüksek, sosyal ve disiplinli nesiller yetiştirmek için çocukları küçük yaşta spora yönlendirmek, onları şimdiden geleceğe hazırlamak için, geleceğin mutlu, sportif çocuk ve gençlerini yetiştirmek için çalışıyoruz.

Kurslar hakkında detaylı bilgi almak ve kayıt yaptırmak için 0536 388 67 67 - 0505 694 08 18 numaralı telefonları arayabilir." - ZONGULDAK