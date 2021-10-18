Soyunma odasından olay paylaşım! F.Bahçeli yıldızdan Türk hakemlerine küfür
Trabzonspor - Fenerbahçe karşılaşmasının ardından gerginlik katlanarak devam etti. Fenerbahçe soyunma odasından Bright Osayi Samuel, küfürlü bir paylaşım yaptı. Osayi, "Türkish refs are f*cking shit, ruined my whole mood" (Türk hakemleri b*k gibi, ruh halimi altüst etti" notu paylaştı. Arda Turan da soyunma odasından buna benzer bir paylaşım yaptığı için ceza almıştı.
Fenerbahçe'nin Nijeryalı kanat oyuncusu Bright Osayi Samuel'in maçın ardından yaptığı paylaşım günün en çok konuşulan olayları arasında yer aldı.
"MORALİMİ BOZDU"
Karşılaşmanın ardından soyunma odasından bir görüntü paylaşan Osayi Samuel, Türk hakemlerine yönelik hakarette bulundu. Samuel,"Türk hakemleri b*k gibi, tüm moralimi bozdu!" ifadelerine yer verdi. Samuel, bu paylaşımı kısa süre içinde geri kaldırdı. Galatasaray kaptanı Arda Turan da benzer bir paylaşım yüzünden ceza almıştı. Samuel'in ceza alıp almayacağı merak konusu oldu.
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