Sorgun Belediyespor'da galibiyet sevinci

BİNGÖL (AA) - AXA Sigorta Efeler Ligi'nde mücadele eden Sorgun Belediyespor, Tokat Belediye Plevne galibiyetinin sevincini yaşıyor.

Tokat Belediye Plevne deplasmanından galibiyetle dönen Sorgun Belediyesporlu oyuncular, bir gün dinlendikten sonra çarşamba günü kendi sahasında oynayacağı Bingöl Solhanspor maçı hazırlıklarına başlayacak.

Sorgun Belediyespor Kulübü Başkanı Ergin Gül, AA muhabirine, lige galibiyetle başlamanın çok önemli olduğunu söyledi.

Deplasmandan 3-2 galibiyetle döndüklerini anımsatan Gül, "Tokat Belediye Plevne bizim kardeş takımımız ve sahasında çok iyi mücadele ediyor. Bunu da dün oynanan maçta gösterdiler. Ekibimizin iyi oyun çıkarmasıyla maçı kazandık." dedi.

Gül, Bingöl Solhanspor maçı hazırlıklarının yarın başlayacağını aktaran, "Çarşamba günü kendi sahamızda oynayacağımız Bingöl Solhanspor maçından da galibiyetle ayrılmak istiyoruz." diye konuştu.