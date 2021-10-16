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Sorgun Belediyespor, Altekma maçına hazır

AA / Şahin Özmen - Haberler | Spor
Sorgun Belediyespor, Altekma maçına hazır

AXA Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden Sorgun Belediyespor, yarın deplasmanda Altekma ile oynayacağı 3. hafta maçının hazırlıklarını tamamladı.

İZMİR (AA) - AXA Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden Sorgun Belediyespor, yarın deplasmanda Altekma ile oynayacağı 3. hafta maçının hazırlıklarını tamamladı.

Müsabakanın yapılacağı İzmir Atatürk Sigorta Shop Spor Kompleksi'nde başantrenör Bahadır Aksoy yönetimindeki antrenman, oyuncuların ısınma hareketleriyle başladı. İdman, top tutma, top atma, manşet, servis, blok, smaç ve oyun kurma teknikleriyle sona erdi.

Bahadır Aksoy, antrenmanın ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, ligin ilk iki haftasındaki galibiyet serisini sürdürmek istediklerini söyledi.

Altekma'nın güçlü bir takım olduğunu vurgulayan Aksoy, "Biz de iyi bir takımız. İlk iki haftada olduğu gibi ligin üçüncü haftasını da galibiyetle kapatıp, dördüncü hafta evimizde oynayacağımız Galatasaray maçına büyük bir moralle çıkmak istiyoruz. İyi hazırlandık. Bu maçı kazanacak güce sahibiz. Yarın elimizden gelen mücadelenin en iyisini sahaya yansıtıp, galibiyetle Yozgat'a dönmek istiyoruz." diye konuştu.

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AA / Şahin Özmen - Spor Haberleri
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