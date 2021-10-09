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Son dakika spor: Bursaspor şampiyonluk yarışına girmeye kararlı

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Son dakika spor: Bursaspor şampiyonluk yarışına girmeye kararlı

Gelen son dakika haberlerine göre Kocaeli'nin Kartepe ilçesindeki kampı değerlendiren Bursaspor Teknik Direktörü Özcan Bizati, bu yıl rekabetin çok yüksek olduğunu ve şampiyonluk için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.

KOCAELİ (İHA) - Kocaeli'nin Kartepe ilçesindeki kampı değerlendiren Bursaspor Teknik Direktörü Özcan Bizati, bu yıl rekabetin çok yüksek olduğunu ve şampiyonluk için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.

Sezona kötü bir başlangıç yapan Bursaspor, milli maç arasını değerlendirmek amacıyla Kocaeli'de yaptığı kampı tamamladı. Yeşil-beyazlı takım, son antrenmanın ardından Başiskele'de konakladıkları otelde barbekü partisi yaparak stres attı. 10 günlük kamp süreci geçiren oyuncular, yaptıkları antrenmanlarla yarın oynanacak Fatih Karagümrük hazırlık maçının çalışmalarını da tamamladı. Başiskel'deki otelde konaklayan kafileye bir sürpriz de taraftarlarından geldi. Otelde oyuncuları görmeye gelen taraftarlar, meşale ve konfeti ile takıma moral verdi. Kocaeli kampını değerlendirerek oyuncuların çok motive olduğunu söyleyen Teknik Direktör Özcan Bizati, bu yıl çok fazla rekabet olduğunu ve şampiyonluk için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.

"Bizim için çok iyi kamp oldu"

Kocaeli kampında güzel vakit geçirdiklerini belirten Bursaspor Teknik direktör Özcan Bizati, "Kampı iyi değerlendirdiğimizi düşünüyorum. Gerçekten oyuncularımızın katılımı üst düzeydeydi. Katılamayan oyuncularımız vardı. 12 oyuncumuz kampa katılamadı, 6 kişinin sakat olması 6 kişinin de milli takımda olmasından dolayı. Yarım olarak geldik yarım olarak devam ettik ama katılan oyuncularımız yüzde yüzünü verdiler. Bizim için çok iyi kamp oldu. Tesisler çok güzeldi, otelin misafirperverliği çok güzeldi. Kampa geldiğimiz için memnunuz bunlar da bizim performansımıza yansıyacak ve performansımıza yansıtacağız" dedi.

"Herkes şampiyonluğa oynuyor"

Hazırlık maçında tüm oyuncuları oynatacağını aktaran Bizati, "Maç sonucunun ne olduğu önemli olmayan bir maç. Taktiksel ve fiziksel gereklikleri görmemiz gerekiyor. Sonucundan çok oynayacağımız oyun bizim için önemli. Mücadeleci bir oyun oynaya koyacağız. Her iki takım için ortada 3 puan vardır. Biz 3 puanla başlamak ve devam etmek istiyoruz. Bursaspor hedef olan bir takım, şampiyonluğu hedef alan bir takım olarak çok geriye düşmüş durumdayız bir an önce toparlanıp hedefe ilerlememiz gerekiyor. Bu yıl gibi hiçbir yılda bir rekabet olmadı diye düşünüyorum. Herkes şampiyonluğa oynuyor ve öyle hareket ediyor. Bu şampiyonlukta 3 kişi öne çıkacak biz bu 3 kişinin içinde olmak istiyoruz" diye konuştu. - KOCAELİ

Son dakika spor: Bursaspor şampiyonluk yarışına girmeye kararlı

Son dakika spor: Bursaspor şampiyonluk yarışına girmeye kararlı

Son dakika spor: Bursaspor şampiyonluk yarışına girmeye kararlı

Son dakika spor: Bursaspor şampiyonluk yarışına girmeye kararlı

Son dakika spor: Bursaspor şampiyonluk yarışına girmeye kararlı

Son dakika spor: Bursaspor şampiyonluk yarışına girmeye kararlı

Son dakika spor: Bursaspor şampiyonluk yarışına girmeye kararlı

Son dakika spor: Bursaspor şampiyonluk yarışına girmeye kararlı

Son dakika spor: Bursaspor şampiyonluk yarışına girmeye kararlı

Son dakika spor: Bursaspor şampiyonluk yarışına girmeye kararlı

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