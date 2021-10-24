Adana Demirspor'da Babajide Akintola kırmızı kart gördü - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Adana Demirspor'da Babajide Akintola kırmızı kart gördü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Adana Demirspor'da Babajide Akintola kırmızı kart gördü

Adana Demirspor'un futbolcusu Babajide Akintola, Sivasspor maçında rakibine yaptığı müdahale sonrası direk kırmızı kart gördü.

Adana Demirspor'un futbolcusu Babajide Akintola, Sivasspor maçında rakibine yaptığı müdahale sonrası direk kırmızı kart gördü. Akintola, gelecek hafta Başakşehir mücadelesinde forma giyemeyecek.

Süper Lig'in 10. haftasında 1-1 beraberlikle sonuçlanan Sivasspor - Adana Demirspor karşılaşmasının 84. dakikasında mavi-lacivertlilerin futbolcusu Babajide Akintola, kırmızı kart gördü. Rakibine yaptığı faul sonrası hakem Bahattin Şimşek, direk kırmızı kartını çıkardı ve Akintola oyun dışı kaldı.

Akintola, Süper Lig'in 11. haftasında oynanacak Başakşehir maçında görev alamayacak. - SİVAS

Adana Demirspor'da Babajide Akintola kırmızı kart gördü

Adana Demirspor'da Babajide Akintola kırmızı kart gördü

Adana Demirspor'da Babajide Akintola kırmızı kart gördü

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri
Sivas'taki çılgın maça Balotelli damgası! Adana Demirspor, 1 puanı son saniyede kurtardı

Sivas'taki çılgın maça Balotelli damgası! Adana Demirspor, 1 puanı son saniyede kurtardı

 Süper Lig'de Sumudica fırtınası esmeye devam ediyor! Yeni Malatya, Altay'ı eli boş gönderdi

Süper Lig'de Sumudica fırtınası esmeye devam ediyor! Yeni Malatya, Altay'ı eli boş gönderdi
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

title