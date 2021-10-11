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Sivasspor'da Antalya maçı hazırlıkları sürüyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Sivasspor'da Antalya maçı hazırlıkları sürüyor

DG Sivasspor, bugün yaptığı antrenmanla Antalyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.

DG Sivasspor, bugün yaptığı antrenmanla Antalyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Süper Lig'in 9. hafta maçında Antalyaspor ile karşılaşacak Sivasspor, 1 günlük iznin ardından akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla mücadelenin hazırlıklarına devam etti.

Teknik Direktör Rıza Çalımbay ve yardımcıları yönetiminde basına kapalı olarak gerçekleştirilen antrenman saat 16.00'da başladı ve 1 saat 30 dakika sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, 5'e 2 top kapma pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Ardından dar alan çok pas çalışması yapan Yiğidolar son bölümde ise yarım sahada çift kale maç yaptı.

Antrenmanda ülkelerinin milli takım kampında bulunan Fayçal Fajr ile Max Gradel yer almadı. Yiğidolar yarın yapacağı antrenmanla mücadelenin hazırlıklarına devam edecek.

Sivasspor ile Antalyaspor 16 Ekim Cumartesi günü saat 16.00'da Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda karşılaşacak. - SİVAS

Sivasspor'da Antalya maçı hazırlıkları sürüyor

Sivasspor'da Antalya maçı hazırlıkları sürüyor

Sivasspor'da Antalya maçı hazırlıkları sürüyor

Sivasspor'da Antalya maçı hazırlıkları sürüyor

Sivasspor'da Antalya maçı hazırlıkları sürüyor

Sivasspor'da Antalya maçı hazırlıkları sürüyor

Sivasspor'da Antalya maçı hazırlıkları sürüyor

Sivasspor'da Antalya maçı hazırlıkları sürüyor

Sivasspor'da Antalya maçı hazırlıkları sürüyor

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