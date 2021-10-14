Serdar Avcı'nın rakibi sakatlandı, WBC kemer maçı ertelendi

Universal Boxing Organization (UBO) Dünya Şampiyonu Serdar Avcı'nın, World Boxing Council'de (WBC) Asya Gümüş Kemeri için mücadele edeceği maç Ukraynalı rakibinin sakatlanması nedeniyle ertelendi.

Ukrayna'da kampta bulunan boksör Serdar Avcı, Demirören Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, bugün Ukrayna'nın başkenti Kiev'de yapılması planlanan WBC Asya Gümüş Kemeri maçının ertelendiğini söyledi.

Serdar Avcı, 19 Mayıs'ta Gürcü Rakibi Zaal Kvezereli ile Ukrayna'nın başkenti Kiev'de karşı karşıya gelmiş ve rakibini nakavt ederek yarı ağır sıklette UBO altın kemerin sahibi olmuştu.