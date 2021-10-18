Samsunspor efsanesi Emin Kar hayatını kaybetti - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Samsunspor efsanesi Emin Kar hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Samsunspor efsanesi Emin Kar hayatını kaybetti

SAMSUN (İHA) – Samsunspor'un efsane futbolcusu ve eski Başkanı Emin Kar, kalp krizi sonrası tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

SAMSUN (İHA) – Samsunspor'un efsane futbolcusu ve eski Başkanı Emin Kar, kalp krizi sonrası tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Samsunspor'un efsane futbolcularından ve eski başkanlarından Emin Kar, 20 Ocak 1989'da Samsunspor otobüsünün yaptığı kazadan yaralı olarak kurtulmuş, hayatının geri kalanını belden aşağısı felç olarak tekerlekli sandalyeye bağlı olarak sürdürmüştü. Yaşanan talihsiz kazada Teknik Direktör Nuri Asan, futbolculardan Mete Adanır, Muzaffer Badalıoğlu ve Zoran Tomiç ile otobüs sürücüsü Asım Özkan hayatını kaybetmiş, birçok futbolcu ve kulüp yöneticisi de yaralanmıştı.

Türk futbol dünyasını yasa boğan kaza, Emin Kar'ı yeşil sahalardan uzaklaştırsa da içindeki futbol aşkı hiç dinmedi. Kazanın ardından geçirdiği sayısız ameliyata rağmen bir daha ayağa kalkamayan Emin Kar, kırmızı-beyazlıların oynadığı her maça giderek Samsunspor'u destekledi. 2012-2014 yıllarında Samsunspor'da başkanlık da yapan Emin Kar, geçen hafta geçirdiği kalp krizi sonrasında hastaneye kaldırıldı.

Kar, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Üzücü haberi Kar'ın oğlu Ülker Kar, sosyal medya hesabından duyurdu. 62 yaşında hayatını kaybeden Emin Kar'ın cenazesi bugün Büyük Cami'de ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından defnedileceği belirtildi. - SAMSUN

Samsunspor efsanesi Emin Kar hayatını kaybetti

Samsunspor efsanesi Emin Kar hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Devlet Bahçeli
Magazin Rüya Tabirleri
Spor Muslera Ekrem İmamoğlu Ali Koç Burak Elmas Fatih Terim
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Rüya Tabirleri Ekrem İmamoğlu Necip Fazıl Kısakürek
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Samsunspor efsanesi Emin Kar hayatını kaybetti - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 18.10.2021 10:08:09. #1.12#