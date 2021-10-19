Şampiyonluk oranları güncellendi! Trabzonspor'a liderliği kaptıran Fenerbahçe açık ara favori
Süper Lig'in 9. haftasında oynanan maçların ardından şampiyonluk oranları güncellendi. Trabzonspor, Fenerbahçe'yi yenerek liderlik koltuğuna oturmasının ardından 3.80'lik oranı 3.20 oldu. Ancak sarı-lacivertliler hala 2.90'lık oranıyla şampiyonluğun favorisi olarak gösteriliyor. Geçen hafta zirve yolunda Fenerbahçe'yle aynı orana sahip olan Beşiktaş ise Başakşehir mağlubiyetinin ardından 3.20 oranıyla 2. sırada kendine yer buldu.
Süper Lig'de 9. hafta zirve yolunda dev bir maça sahne oldu. Trabzonspor, sahasında Fenerbahçe'yi devirerek liderlik koltuğuna oturdu. Beşiktaş, deplasmanda Başakşehir'e yenilerek zirve yolunda yara alırken Galatasaray ise namağlup Konyaspor'u mağlup etmeyi başardı.
TRABZONSPOR, BEŞİKTAŞ'LA ORANLARI EŞİTLEDİ
Oynanan maçların ardından şampiyonluk oranları da güncellendi. Fenerbahçe zirveyi kaptırmasına rağmen hala şampiyonluğun favorisi olarak gösterilirken, Beşiktaş'ın geçen hafta sarı-lacivertlilerle aynı olan oranı 3.20'ye yükseldi. Trabzonspor'un ise 3.80'lik oranı 3.20'ye düştü ve siyah-beyazlılarla şampiyonluk şansları eşitlendi.
Süper Lig'de güncellenen şampiyonluk oranları şöyle:
- Fenerbahçe: 2.90
- Beşiktaş: 3.20
- Trabzonspor: 3.20
- Galatasaray: 4,30
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