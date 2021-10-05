SPOR Salomon Kapadokya Ultra-Trail Ürgüp'te koşulacak - Haberler
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SPOR Salomon Kapadokya Ultra-Trail Ürgüp'te koşulacak

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

SPOR Salomon Kapadokya Ultra-Trail Ürgüp'te koşulacakAhmet KORKMAZER/NEVŞEHİR(DHA)- Salomon Kapadokya Ultra-Trail, Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde 16-17 Ekim tarihlerinde koşulacak.

NEVŞEHİR (DHA) - SPOR Salomon Kapadokya Ultra-Trail Ürgüp'te koşulacak

Ahmet KORKMAZER/NEVŞEHİR(DHA)- Salomon Kapadokya Ultra-Trail, Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde 16-17 Ekim tarihlerinde koşulacak. 38 km, 63 km ve 119 km olarak 3 etap halinde gerçekleştirilecek Salomon Cappadocia Ultra-Trail'e 70 ülkeden 2 bin 500 sporcunun katılması bekleniyor. Organizasyon öncesinde düzenlenen basın toplantısına Ürgüp Kaymakamı Mehmet Maraşlı, Belediye Başkanı Mehmet Aktürk ve organizasyon yetkilileri katıldı.

KAYMAKAM MARAŞLI: UZUN YILLAR BÖLGEMİZDE DEVAM ETMESİNİ DİLİYORUM

Ürgüp Kaymakamı Mehmet Maraşlı, Türkiye'nin en yüksek katılımlı spor etkinliklerinden biri olan Salomon Kapadokya Ultra-Trail'in geçen yıl pandemi nedeniyle yapılamadığını belirterek, "2020 yılında iptal etmek zorunda kaldığımız organizasyonumuzu bu yıl yine aynı heyecan ve istekle gerçekleştirmek adına Kaymakamlığımız olarak desteğimizi sürdürerek, bölgemize milyonlarca TL katkı sağlayan bu organizasyonu gerçekleştirdikleri için Argeus Travel ...Events'e, Aydın Ayhan Güney'e ve ekibine teşekkür ediyoruz. Özellikle turizm hareketliliği sağlayacak bu organizasyonun uzun yıllar bölgemizde devam etmesini diliyorum" dedi.

BAŞKAN AKTÜRK: 70 ÜLKEDEN YERLİ YABANCI YAKLAŞIK 2 BİN 500 ATLETİN YARIŞACAK

Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk, "Bizlerin de esnaf tabiri ile 'dükkan sizin' diyerek desteklediğimiz ve 70 ülkeden yerli yabancı yaklaşık 2 bin 500 atletin yarışacağı ve bu atletlerin aileleri ile birlikte yaklaşık 5 bin kişiyi ağırlayacağımız Salomon Kapadokya Ultra-Trail'in Ürgüp'ümüze, Kapadokya'mıza ve ülkemize hayırlı ve uğurlu olsun. Tarihiyle, kültürüyle, beşeri yapısı ile dünya medeniyetine kaynaklık etmiş Ürgüp'ümüz artık organizasyon anlamında da adından söz ettirir hale geldi. Bu ve bunun gibi tüm faaliyetleri kazandıran, mücadele gösteren, emek veren, kısaca taş üstüne taş koyan herkesten Allah razı olsun diyoruz" ifadelerini kullandı.

AYDIN AYHAN GÜNEY: HAZIRLIKLARIMIZDA SON AŞAMAYA GELDİK

Salomon Cappadocia Ultra-Trail 'e verdikleri kapsamlı destek için Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk ve belediye çalışanlarına teşekkür ederek sözlerine başlayan Aydın Ayhan Güney, "Covid-19 salgını sebebiyle bir yıl ara vermek durumunda kaldığımız Salomon Cappadocia Ultra-Trail'i 2021 yılında gerçekleştireceğimiz için çok heyecanlı ve mutluyuz. Bir yıllık araya rağmen 2019 yılındaki kayıt sayılarımıza yaklaştığımız için de gururluyuz. Bu durum, özellikle yabancı atletlerin Kapadokya'daki yarışı çok özlediklerini bize gösteriyor. Hazırlıklarımız açısından son aşamaya geldik. Kamu kurum ve kuruluşlarının katkıları, sponsorlarımızın da desteğiyle tüm sporculara sorunsuz bir yarış deneyimi sunacağımıza inanıyoruz. Covid-19 salgının karşı gerekli tüm tedbirleri de titizlikle takip edeceğiz.Organizasyonumuzda 119 km'lik Salomon Cappadocia Ultra-Trail, 63 km'lik Salomon Cappadocia Medium-Trail ve 38 km'lik Salomon Cappadocia Short-Trail yarışları olacak. Tüm parkurlarımız, katılımcılara Kapadokyamızın harika doğasını ve tarihi varlığını gösterecek. Sporcuların sorunsuz bir yarış yaşamaları adına 600'den fazla görevli ve gönüllü de sahada olacak" dedi.

"ADIM ADIM İLE BİRLİKTE YARDIMSEVERLİK KOŞUSU GERÇEKLEŞTİRECEĞİZ"

Yarışın normal kayıt sürecini bugün tamamladıklarını kaydeden Aydın Ayhan Güney, "Ancak yarış öncesindeki haftada limitli sayıda geç kayıt da alacağız. Geç kayıttan elde edeceğimiz geliri ise Türkiye Atletizm Vakfı'na bağışlayacağız. Ayrıca bu yıl bir ilke de imza atacağız. Adım Adım iş birliği ile Yardımseverlik Koşusu'nu da yarışımızın parçası haline getirecek ve yapılan bağışların, STK'ların toplumsal değer yaratan projelerine kaynak aktarılmasına yardımcı olacağız" diye konuştu.

SPOR Salomon Kapadokya Ultra-Trail Ürgüp'te koşulacak

SPOR Salomon Kapadokya Ultra-Trail Ürgüp'te koşulacak

SPOR Salomon Kapadokya Ultra-Trail Ürgüp'te koşulacak

SPOR Salomon Kapadokya Ultra-Trail Ürgüp'te koşulacak

SPOR Salomon Kapadokya Ultra-Trail Ürgüp'te koşulacak

SPOR Salomon Kapadokya Ultra-Trail Ürgüp'te koşulacak

SPOR Salomon Kapadokya Ultra-Trail Ürgüp'te koşulacak

SPOR Salomon Kapadokya Ultra-Trail Ürgüp'te koşulacak

SPOR Salomon Kapadokya Ultra-Trail Ürgüp'te koşulacak
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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Haber: SPOR Salomon Kapadokya Ultra-Trail Ürgüp'te koşulacak - Haberler
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