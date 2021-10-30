Sakarya'da Bisiklet Vadisi'nde MTB Türkiye Şampiyonası heyecanı

SAKARYA'da, Ayçiçeği Bisiklet Vadisi'nde 280 sporcunun yarıştığı MTB Türkiye Şampiyonası 4 saatlik maratonla tamamlandı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Ayçiçeği Bisiklet Vadisi'nde düzenlenen MTB Türkiye Şampiyonası'na 280 sporcu katıldı. Saat 09.00'da start verilirken, 4 saatlik maratonun sonunda şampiyona tamamlandı. Yıldız A kategorisinde Ramazan Yılmaz, Yıldız B kategorisinde Nafiz Ege Karagöl, Yıldız Bayan kategorisinde Emine Irmak Sezer, Master 30 kategorisinde Gökhan Uzuntaş, Master 40 kategorisinde Oğuz Özçelik, Master 50 kategorisinde Hüseyin Güllüoğlu, Genç Erkek kategorisinde Furkan Akçam, Genç Bayan kategorisinde Funda Taşkın, Büyük Erkek kategorisinde Abdülkadir Kelleci, Büyük Bayan kategorisinde ise Esra Kürkçü birinciliği elde etti. Dereceye girenler podyumda ödüllerini aldı. MTB Türkiye Şampiyonası ile birlikte Ayçiçeği Bisiklet Vadisi'nde dağ bisikleti yarışları sona ermiş oldu. MTB Türkiye Şampiyonası'nın ardından BMX Dünya Kupası'nda eleme yarışları başladı.