Ruslar, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'e hayran kaldı

Avrupa Ligi'nde Lokomotiv Moskova'yı deplasmanda 1-0 mağlup eden Galatasaray'ın sakin futbolu Rus basınından tam not aldı. Fatih Terim'in hamleleri ve Moskovas hocası Gidsol'un hamleleri kıyaslandı. Terim'e övgüler yağdırıldı, Gidsol ise ağır eleştirildi.

"KEREM HAMLESİ HATA GETİRDİ"

Rus basınından Kommersant, "Kerem Aktürkoğlu, Terim'in hamlesiyle oyuna girdikten sonra Moskova defansının hatalarını kolladı. Morutan'ın asistinde ofsayt çizgisini hesapladı, Rybus'tan sıyrıldı ve Guilherme'yi avladı" değerlendirmesini yaptı.

"KARŞILIK VEREMEDİ"

Russianrt, Terim'in oyuncu değişikliklerine dikkat çekerek, "Fatih Terim, bazı as oyuncularını yedek bıraktı. Morutan, Diagne ve Kerem'in oyuna girmesi maçı değiştirdi. Morutan hamlesi dönüm noktası oldu. Lokomotiv Moskova hocasının, Terim'in hamlelerine karşılık vermesi zor oldu. Galatasaray üçlü stoperli yapıya geçince işler Lokomotiv için iyice terse döndü" dedi.

Haberler.com - Spor Haberleri