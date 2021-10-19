Rıdvan Dilmen'in çağrısına TFF yanıt verdi! Cebelitarık maçı Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak

A Milli Takım, 2022 Dünya Kupası Elemeleri G Grubu maçında Letonya'yı son saniye golüyle 2-1 mağlup ederek Dünya Kupası'na gitme umutlarını son iki maça taşıdı. 13 Kasım Cumartesi günüCebiltarık'la karşılaşacak Ay-Yıldızlı ekibin karşılaşmayı oynayacağı stat netleşti.

RIDVAN DİLMEN, VODAFONE PARK'I ÖNERMİŞTİ

TFF'den yapılan açıklamada, "Ay-Yıldızlı ekibimiz, 13 Kasım Cumartesi günü saat 20.00'de Cebelitarık ile İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda karşılaşacak" ifadelerine yer verildi. TRT Spor ekranlarında yayınlanan %100 Futbol programında yorumculuk yapan Rıdvan Dilmen, Letonya maçının ardından yaptığı açıklamada "Mümkünse Cebelitark maçını bir an önce Atatürk Olimpiyat Stadı'ndan Vodafone Park Stadı'na alalım ve en hızlı top toplayıcı gençleri hazırlayalım" ifadelerini kullanmıştı.

Haberler.com - Spor Haberleri