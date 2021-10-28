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Real Madrid sahasında Osasuna ile golsüz berabere kaldı

AA / Şenhan Bolelli - Haberler | Spor
Real Madrid sahasında Osasuna ile golsüz berabere kaldı

İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 11. haftasında Real Madrid, sahasında oynadığı maçta Osasuna ile 0-0 berabere kaldı.

İspanya 1. Futbol Ligi'nin ( La Liga ) 11. haftasında Real Madrid, sahasında oynadığı maçta Osasuna ile 0-0 berabere kaldı.

Ligde bu sezon üçüncü beraberliğini alan Real Madrid, puanını 21'e çıkararak, averajla liderliğe yükseldi.

Osasuna ise 19 puanla 6. sırada yer aldı.

Haftanın diğer önemli maçlarında, Real Betis sahasında Valencia'yı 4-1 yendi, Sevilla da deplasmanda Mallorca ile 1-1 berabere kaldı.

Real Madrid (1 maçı eksik), Sevilla (1 maçı eksik), Real Betis ve Real Sociedad olarak sıralanan ligin zirvesindeki 4 takımın da 21 puanı bulunuyor.

Real Sociedad, 28 Ekim akşamı deplasmanda oynayacağı Celta Vigo maçından puan alması durumunda lider olacak.

AA / Şenhan Bolelli - Spor Haberleri
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