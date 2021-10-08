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SPOR Ragbi Milli Takım Teknik Direktörü Ngue Hedefimiz Şampiyonlar Ligi

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

SPOR Ragbi Milli Takım Teknik Direktörü Ngue Hedefimiz Şampiyonlar LigiMesut MADAN BURDUR, (DHA) - Ragbi Milli Takım Teknik Direktörü Cherokee Sylvain Ngue, Avrupa'nın en üst liginde oynamayı hedeflediklerini söyledi.

SPOR Ragbi Milli Takım Teknik Direktörü Ngue Hedefimiz Şampiyonlar Ligi

Mesut MADAN BURDUR, (DHA) - Ragbi Milli Takım Teknik Direktörü Cherokee Sylvain Ngue, Avrupa'nın en üst liginde oynamayı hedeflediklerini söyledi.

Avrupa 15'li Ragbi Konferans 2'nci Ligi Güney Grubu müsabakaları kapsamında Türkiye 15'li Ragbi Milli Takımı yarın Andorra ile Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) Stadyumu'nda karşılaşacak. Maç öncesi Türkiye Ragbi Milli Takım Teknik Direktörü Cherokee Sylvain Ngue, Ragbi Federasyonu Başkanı Murat Pazan, MAKÜ Rektörü Prof. Dr. Adem Korkmaz, Ragbi Milli Takımı Genel Koordinatörü Erkan Göral ve Ragbi Avrupa Maç gözlemcisi Philippe Marguin düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Toplantıda konuşan teknik direktör Ngue, yarın Andorra'yı yenmek istediklerini söyledi. Uzun vadeli planlamada Avrupa'nın en üst liginde oynamayı hedeflediklerini belirten Ngue, Hedefimize adım adım yaklaşmak için çalışıyoruz. Şu an gelişim ligini geçip bir üst lig olan Konferans 2'deyiz. Bu yılki hedefimiz bir üst lig olan Konferans 1'e yükselmek. Bunun için de bütün maçları kazanmamız gerekiyor. Yarın bu maçların ilki. Maç için çok sıkı çalıştık. Evimizde oynayacağız. Elimizden gelen her şeyi yapacağız diye konuştu.

Ragbi Federasyonu Başkanı Murat Pazan ise pandemi nedeniyle 2 yıl aradan sonra maç oynamanın heyecanını yaşadıklarını söyledi. Takımın Andorra maçına hazır olduğunu dile getiren Pazan, Takımımız Burdur'da çok güzel bir kamp dönemi geçirdi. 2017'de liglerde yoktuk. 2018'de ilk defa gelişim liginden başladık. Teknik direktörümüz sayesinde Konferans 2'ye çıktık. Aslında güzel de maçlar yapmıştık ama pandemi nedeniyle duraksamaya girmiştik. Kaldığımız yerden devam ediyoruz dedi.

MAKÜ Rektörü Prof. Dr. Adem Korkmaz da Burdur'da sporcu eğitim ve kamp faaliyetleri kapsamında çok sayıda sporcu ve takımlara ev sahipliği yaptıklarını anlattı. Rektör Korkmaz, kentte milli maça da evsahipliği yapmanın mutluluk verdiğini dile getirdi.

SPOR Ragbi Milli Takım Teknik Direktörü Ngue Hedefimiz Şampiyonlar Ligi

SPOR Ragbi Milli Takım Teknik Direktörü Ngue Hedefimiz Şampiyonlar Ligi

SPOR Ragbi Milli Takım Teknik Direktörü Ngue Hedefimiz Şampiyonlar Ligi

SPOR Ragbi Milli Takım Teknik Direktörü Ngue Hedefimiz Şampiyonlar Ligi

SPOR Ragbi Milli Takım Teknik Direktörü Ngue Hedefimiz Şampiyonlar Ligi

SPOR Ragbi Milli Takım Teknik Direktörü Ngue Hedefimiz Şampiyonlar Ligi
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Haber: SPOR Ragbi Milli Takım Teknik Direktörü Ngue Hedefimiz Şampiyonlar Ligi - Haberler
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