Petlas 2021 Türkiye Off-Road Şampiyonası'nın 4. ayağı Sinop'ta başladı

SİNOP (AA) - Petlas 2021 Türkiye Off-Road Şampiyonası'nın 4. ayak yarışları, Sinop Off-Road Kulübünün organizasyonuyla başladı.

Akliman'da orman etabıyla Sinop Valisi Erol Karaömeroğlu'nun startıyla başlayan organizasyonda 24 sürücü mücadele etti. Yarışmacılar, Hamsilos'taki 11,5 kilometre uzunluğundaki mukavemet etabını 3 kez geçerek yarışma servis alanına ulaştı.

Sinop Off-Road Kulübü Basın Sözcüsü Deniz Özen, gazetecilere, yarışmanın ilk gününde Hamsilos orman etabında Türkiye'nin birçok ilinden gelen yarışmacıların zorlu bir mücadele verdiğini söyledi.

Yarın seyirci etabının Akliman Orman Müdahale Merkezi yanından verilecek startla başlayacağını anlatan Özen, yarışmacıların 2 kilometrelik seyirci etabını 3 tur ve 4 etap geçerek tamamlayacaklarını kaydetti.

Sporseverleri yarışa davet eden Özen, ödül töreninin de yarın 18.30'da Sinop Üniversitesi Ahmet Muhip Dıranas Uygulama Oteli Konferans Salonu'nda gerçekleştirileceğini kaydetti.

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