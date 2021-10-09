Pembe saçlı halini unutun! Ebrar'ın eski fotoğrafı büyük değişimi ortaya koydu

Tokyo 2020 Olimpiyatları ve Avrupa Şampiyonası'na performansıyla damga vuran Ebrar Karakurt kısa süre önce İtalya'nın Igor Gorgonzola Novara takımına transfer oldu. Pembe kısa saçları ve renkli kişiliğiyle İtalya'da da büyük bir sevgiyle karşılanan Ebrar'ın uzun saçlı hali görenleri şaşkınlığa uğrattı.

UZUN SAÇLI HALİ ŞAŞIRTTI

Küçük yaşlardan beri sahalarda olan Ebrar Karakurt'un uzun saçlı hali ve çocukluk fotoğrafları sporseverler tarafından merak edilen konulardan biriydi. Milli voleybolcunun uzun saçlı halini görenler ise Ebrar'ı tanımakta güçlük çekti.

İşte Ebrar Karakurt'un uzun saçlı hali:

Haberler.com - Spor Haberleri