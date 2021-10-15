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Pamukkale Belediyespor voleybol takımı sezonu Antalyaspor maçıyla açıyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Pamukkale Belediyespor voleybol takımı sezonu Antalyaspor maçıyla açıyor

Pamukkale Belediye Spor Kulübü'nün Kadınlar 2. Voleybol Ligi'nde mücadele eden takımı 2021-2022 sezonuna iç sahadaki Antalyaspor maçıyla başlıyor.

PAMUKKALE, DENİZLİ (İHA) - Pamukkale Belediye Spor Kulübü'nün Kadınlar 2. Voleybol Ligi'nde mücadele eden takımı 2021-2022 sezonuna iç sahadaki Antalyaspor maçıyla başlıyor. Pamukkale Belediyespor Onursal Başkanı ve Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, "Pamukkale'mizin adını Voleybol liginde duyuran sporcularımıza yeni sezonda başarılar dilerim" dedi.

Pamukkale Belediyespor Kulübü'nün bayan voleybol takımı 2021-2022 sezonuna başlıyor. Geçen yıl ilk kez yer aldığı 2. Lig'de yer alan mavi beyazlı ekip sezonu 4. sırada tamamlamıştı. Pamukkale Belediyespor, bu sezon Kadınlar Voleybol 2. Lig'de 6. Grup'ta mücadele edecek. Antrenör Mehmet Ali Ayhan gözetiminde çalışmalarını yoğun bir şekilde yapan mavi-beyazlı takım sezonun ilk maçını hafta sonunda oynayacak. 17 Ekim 2021 Pazar günü Hasan Güngör Spor Salonu'nda Saat 15.00'deki maçta Pamukkale Belediyespor'un rakibi Antalyaspor olacak. Müsabakayı korona virüs tedbirleri kapsamında salonun yüzde 50 kapasitesinde seyirci izleyebilecek. Mavi beyazlı ekip sezon öncesi oynadığı 3 hazırlık maçını da kazanmayı bilmişti.

"Sezona galibiyetle başlamak istiyoruz"

Pamukkale Belediyespor Kadın Voleybol Takımı Antrenörü Mehmet Ali Ayhan hedeflerinin yükseldiğini ifade ederek, "Sezona haftanın 5 günü antrenman yaparak hazırlandık. Hazırlık maçlarında durumumuzu görme imkanı bulduk. Geçen seneye göre bu sezon hedeflerimiz de yükseldi. Sezonun ilk maçı olan Antalyaspor mücadelesini kazanmak istiyoruz. Salona girişlerde yüzde 50 kapasite ile seyirci alınacak. Denizli halkını zorlu maçta takımımızı desteklemesini bekliyoruz" dedi. Takım kaptanı Pınar Öztürk ise "Takım içinde arkadaşlık ve dostluk ortamı çok güzel, birlikte olmaktan keyif alıyoruz. Denizli halkımızı hafta sonu bizi desteklemeleri için maça davet ediyorum" dedi. Nurcihan Karakaya ve Sedef Öğüt de "Kemik kadromuzu koruduk, takım olarak çok güzel bir arkadaşlık havası yakaladık, sezona galibiyetle başlayıp, sezonu güzel bir yerde bitirmek istiyoruz" diye konuştular.

"Başarılar diliyorum"

Pamukkale Belediyespor Onursal Başkanı ve Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, ilçenin adını sporla da duyurduklarını ifade ederek, "Pamukkale Belediyespor'un kadın voleybol takımı geçen sezon olduğu gibi bu sezon da ilimizi 2. Lig'de temsil edecek. Sezonun ilk maçını takımımız Pazar günü 15.00'de Hasan Güngör Spor Salonu'nda Antalyaspor ile oynayacak. Geçen sezon başarılı sonuçlar alarak bizi gururlandıran voleybol takımımıza yeni sezonda başarılar diliyorum. Bu sezon taraftarımızın desteğiyle birlikte 2. Lig'de güzel sonuçlar alacağımıza inanıyorum. Pamukkale'nin spor ilçesi olması için tüm branşlara desteklerimiz devam edecek" dedi.

Kkıck boks şampiyonası da yapılacak

Bu arada Pamukkale Belediyesi'nin katkılarıyla 10. İllerarası Pamukkale Kick Boks Turnuvası yapılacak. 16-17 Ekim 2021 tarihlerinde Atatürk Ortaokulu Spor Salonu'nda düzenlenecek olan şampiyonaya 20 ilden 900 'e yakın sporcu katılacak. Şampiyonada Pamukkale Belediyespor'un 3 sporcusu da boy gösterecek. - DENİZLİ

Pamukkale Belediyespor voleybol takımı sezonu Antalyaspor maçıyla açıyor

Pamukkale Belediyespor voleybol takımı sezonu Antalyaspor maçıyla açıyor

Pamukkale Belediyespor voleybol takımı sezonu Antalyaspor maçıyla açıyor

Pamukkale Belediyespor voleybol takımı sezonu Antalyaspor maçıyla açıyor

Pamukkale Belediyespor voleybol takımı sezonu Antalyaspor maçıyla açıyor

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