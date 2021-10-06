Özel sporcular Talha Ahmet Erdem ve Doğukan Çoşar, Avrupa şampiyonu

ANKARA/DHA-2021 Down Sendrom Avrupa Oyunları'nda mindere çıkan özel sporcular Talha Ahmet Erdem ile Doğukan Coşar, judo branşında Avrupa Şampiyonu oldu.

İtalya'nın Ferrara şehrinde başlayan 2021 Down Sendrom Avrupa Oyunları'nda milli judocular 2 altın, 1 gümüş ve 1 bronz madalya olmak üzere toplamda 4 madalya kazandı.