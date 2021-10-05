Norveç kabusu yaşıyor! Türkiye maçında oynayacak futbolcu bulmakta zorlanıyorlar

2022 Dünya Kupası Elemeleri G Grubu'nda Türkiye, 8 Ekim Cuma günü Ülker Stadı'nda Norveç'le karşılaşacak. Stefan Kuntz'un ilk kez takımın başında olacağı maç öncesi Norveç'te sakatlık depremi yaşanıyor.

"HAALAND HAZIR OLMANIN ÇOK UZAĞINDA"

Sporx'te yer alan habere göre, Norveç Teknik Direktörü Solbakken de içinde bulundukları durumu şu şekilde anlattı:

Bratveit de sakatlandı. Yerine Viljar Myhra'yı çağırdık, otele yeni giriş yaptı. Kapıda onunla karşılaştım, odaya gidene kadar sakatlanmadıysa hazır durumda. Doktorumuz Ola San, ortopedi uzmanıyla konuştu. Haaland'ın raporlarına baktılar, şu anda hazır olmanın çok uzağında. Hızlı iyileşme sağlandığını söyleyemem.

"UMUTLARIMIZI AYAKTA TUTACAĞIZ"

Sakat oyuncularla ilgili artık konuşmak istemiyorum, yapacak bir şey yok. Bu oyuncular gelmeyecek, artık önümüzdeki iki maç için olmayacaklar. Önemli oyuncularımız burada. Güçlü bir takımla oynayacağız ve umutlarımızı ayakta tutacağız. Yine de olağanüstü bir durumla karşı karşıya olduğumuzu söyleyebilirim ama yapabileceğimiz bir şey yok.

"SAVAŞ PLANLARIMIZI HAZIRLADIK"

Türkiye maçına 24 sağlıklı ve hızlı oyuncuyla çıkacağız. Teknik ekiple görüşüp savaş planlarımızı hazırladık. Birkaç oyuncuya da neler yapmak istediğimi anlattım. Onlar da kendi düşüncelerini söylediler. Daha önce de favori olmadığımız maçlara çıktık. Ben açıkçası böyle maçlarda iyiyimdir. Belki de benim gücüm bu. Türkiye ile başa baş bir maç oynayacağımızdan eminim, bizi ezip geçemeyeceklerinden eminim.

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