Norveç kabusu yaşıyor! Türkiye maçında oynayacak futbolcu bulmakta zorlanıyorlar - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Norveç kabusu yaşıyor! Türkiye maçında oynayacak futbolcu bulmakta zorlanıyorlar

Haberler.com - Haberler | Spor
Norveç kabusu yaşıyor! Türkiye maçında oynayacak futbolcu bulmakta zorlanıyorlar

2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde Türkiye'yle karşılaşacak Norveç'te sakatlık kabusu yaşanıyor. Haaland ve Sörloth'un dışında 8 futbolsunu sakatlığa kurban veren Norveç'te teknik direktör Solbakken, "Olağanüstü bir durumla karşı karşıya olduğumuzu söyleyebilirim ama yapabileceğimiz bir şey yok" dedi.

2022 Dünya Kupası Elemeleri G Grubu'nda Türkiye, 8 Ekim Cuma günü Ülker Stadı'nda Norveç'le karşılaşacak. Stefan Kuntz'un ilk kez takımın başında olacağı maç öncesi Norveç'te sakatlık depremi yaşanıyor.

Sporx'te yer alan habere göre, Norveç Teknik Direktörü Solbakken de içinde bulundukları durumu şu şekilde anlattı:

Bratveit de sakatlandı. Yerine Viljar Myhra'yı çağırdık, otele yeni giriş yaptı. Kapıda onunla karşılaştım, odaya gidene kadar sakatlanmadıysa hazır durumda. Doktorumuz Ola San, ortopedi uzmanıyla konuştu. Haaland'ın raporlarına baktılar, şu anda hazır olmanın çok uzağında. Hızlı iyileşme sağlandığını söyleyemem.

Sakat oyuncularla ilgili artık konuşmak istemiyorum, yapacak bir şey yok. Bu oyuncular gelmeyecek, artık önümüzdeki iki maç için olmayacaklar. Önemli oyuncularımız burada. Güçlü bir takımla oynayacağız ve umutlarımızı ayakta tutacağız. Yine de olağanüstü bir durumla karşı karşıya olduğumuzu söyleyebilirim ama yapabileceğimiz bir şey yok.

Türkiye maçına 24 sağlıklı ve hızlı oyuncuyla çıkacağız. Teknik ekiple görüşüp savaş planlarımızı hazırladık. Birkaç oyuncuya da neler yapmak istediğimi anlattım. Onlar da kendi düşüncelerini söylediler. Daha önce de favori olmadığımız maçlara çıktık. Ben açıkçası böyle maçlarda iyiyimdir. Belki de benim gücüm bu. Türkiye ile başa baş bir maç oynayacağımızdan eminim, bizi ezip geçemeyeceklerinden eminim.

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

Haberler.com - Spor Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Engin Altay Necmettin Erbakan
Magazin Gülşen Acun Ilıcalı Kıvanç Tatlıtuğ
Spor Stefan Kuntz Ahmet Nur Çebi Caner Erkin Ferdi Kadıoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Gazeteler Güzel Sözler Şans Oyunları Yemek Tarifleri Angela Merkel Namaz Vakitleri
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Norveç kabusu yaşıyor! Türkiye maçında oynayacak futbolcu bulmakta zorlanıyorlar - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 05.10.2021 22:12:38. #1.12#