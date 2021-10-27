Nihat Özdemir: "Bir, iki gün içinde yeni MHK'mizi göreve getireceğiz"

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, yeni Merkez Hakem Kurulu'nu bir, iki gün içinde göreve getireceklerini söyledi.

Uluslararası Futbol Ekonomi Forumu'nda (UFEF) Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir açıklamalarda bulundu. Yeni yayın ihalesiyle ilgili konuşan Özdemir, 9 kişiden oluşan bir komisyon kurulduğunu belirterek, "4 kişi Kulüpler Birliğinden, 4 kişi TTF'den 1 de sekreterlik yapsın diye TFF Genel Sekreteri Kadir Kardaş'ı da yayın ihalesi kurulana alarak çalışmaya başladık. Birinci kademede bize mutlaka bir danışman gerektiği kararını verdik. Danışman aramaya başladık. Dünyada bu konuda ses getiren danışman firmalarından birini seçtik. O firmayla anlaşmayı yaptık ve o çalışmalara başladık. Kasım, Aralık ve Ocak içinde ihaleyi sonlandıracağız. Bir paketleme olacak. Birçok detayı ilgilendiren danışma kurulu çalışmalar yapıyor. Çok yakın zamanda bir araya geleceğiz. Sürecin ne olacağını, 3 yılık mı 5 yıllık mı yapalım? Buna bakacağız. Bunun ne artı ve eksileri olabilir. Bunun kararını verip ilanımızı yapacağız, ne kadar çok talep gelirse o kadar etkili olacağını, kulüplerimize o kadar fayda getireceğine inanıyorum. Türkiye'deki ve dünyadaki ekonomik şartlar nedeniyle burada nasıl bir rakam çıkacağını tahmin etmenin zor olacağını düşünüyorum. İnşallah iyi bir rakamla bu işi sonlandıracağız. 2022-2023 sezonundan itibaren yeni yayıncı kuruluşla birlikte yolumuza devam edeceğiz" diye konuştu.

"YENİ YAYIN İHALESİYLE KULÜPLERİMİZİN ESKİYE DÖNECEĞİNİ TAHMİN EDİYORUZ"

Kulüplerin bankalarla yaptığı yapılandırma anlaşmalarıyla rahat bir nefes aldığını söyleyen Nihat Özdemir, "Belki yüzde yüz çözüm olmasa dahi kulüplerimizin sıkıntılarına yüzde 70-80 çözüm olacak anlaşmalar yürürlükte. Bankalara da teşekkür etmemiz gerekli, Türk futbolu sıkıntı noktasına gelmişti, nefes almamızı sağladı. Kulüplerin mali yapılandırmalarını yaparak, mali disiplinleri sağladılar. TFF'nin takım harcama limitlerini tespit eden lisans kurulumuz var. Takım harcama limitleriyle üçüncü sezonu geçiriyoruz. İlk sezon kulüplere limitin yüzde 30'unu harcayabilirsiniz dedik. Daha sonra takım harcama limiti olan yüzde 30'u yüzde 15'e düşürdük. Aşan var mıdır yok mudur önümüzdeki günlerde belli olacak. Takım harcama limitlerinin sıfır olması gerekiyor. Fakat kulüplerimiz bize rakamsal olarak kayıplar yaşadıklarını gösterdiler. Lisans kurulumuz detaylı incelemeden sonra bu seneye mahsus olmak üzere yüzde 25 takım harcama limitlerini aşabilirsiniz dedik. Başka çaremiz yoktu. Artık şampiyonumuz Şampiyonlar Ligi'ne direkt gidemiyor, Avrupa'da beş takımdan dört takıma düşme durumumuz var. Kulüpler UEFA'dan gelen gelirlerin 3'te 1'ini kullanabiliyorlardı, sadece Avrupa'da mücadele eden takımlarımızın 3'te 2'sini takım harcama limitlerine ilave ettik. Kur artışlarından mustariptiler ve geçen yıl kur ortalamasını bu yılki harcamalarında sabit olarak aldık. Bu da onları rahatlatıcı bir etken oldu. Kulüplerimize böyle desteklerimiz oldu. Kulüplerin futbolu lisanslarını alabilmesi için vergi ve borçsuzluk kağıdını bize getirmeleri gerekiyordu, pandemi döneminde bunu geçen sene yapmadık, kulüplerimiz bu konuda 1 yıl daha destek olmamızı istedi, bunu da değerlendirdik. Yeni yayın ihalesiyle kulüplerimizin eskiye döneceğini tahmin ediyoruz" ifadelerini kullandı.

"ÜMİDİMİZ KATAR İÇİN PLAY-OFF OYNAMAK"

A Milli Futbol Takımı'nın 2022 Dünya Kupası'na katılacağına inandığını vurgulayan Başkan Özdemir, "İnşallah ümidimiz Katar için play-off oynamak. İki maçımız var bu iki maçı da almak istiyoruz. Bu iki maçı alırsak, Norveç'in de puan kaybı olursa inşallah play-off oynama hakkımız doğacak. Play-off'ta 12 takımlık 3 gruplu bir play-off sistemi olacak. Zor bir süreç ama hedefimiz birinci kademede play-off oynamaktır. Yeni teknik direktörümüz çalışmalara başladı iki maçımız oldu. Norveç ile berabere kaldık, bize hep ters gelen Letonya deplasmanına gittik oradan galibiyetle döndük, şu anda iddiamız devam ediyor. İnşallah oradan da çıkarız" dedi.

"BİR, İKİ GÜN İÇİNDE YENİ MHK'MİZİ GÖREVE GETİRECEĞİZ"

Merkez Hakem Kurulu hakkında da konuşan TFF Başkanı Nihat Özdemir, "Kulüpler Birliği ile TFF arasında 5 kişiden oluşan yeni çalışma grubu kurduk. Bu arkadaşlarımız, yeni MHK'de hakem sisteminin nasıl geliştirileceğini, bazı kulüplerimizin hep serzenişte bulunduğu adaletli tayin, gözlemci raporları, gözlemcilerin birbirleriyle ilişkileri gibi konularda en ince detayına kadar çalışmalara başladı. Bizim çok değer verdiğimiz MHK Başkanı Serdar Tatlı istifa etti. Bugünlerde yeni MHK Başkanı'nı ve kurulunu tayin ederek yolumuza devam edeceğiz. Bir, iki gün içinde yeni MHK'mizi göreve getireceğiz. En kısa zamanda yeni MHK'yi meydana getirirken, bir taraftan da kurulumuz çalışmaları yapıyor. Yeni yıldan veya devre arasından itibaren hakemlik sisteminde nasıl iyileştirmeler yapabileceğimizi oturup kararlaştıracağız. Yeni MHK Başkanı için isimler var, birinde TFF olarak, kulüplere danışarak karar verip yolumuza devam edeceğiz" değerlendirmesinde bulundu.

"BU LİGDE BİRBİRİMİZİ NE KADAR SEVERSEK BU LİGİN KALİTESİ O KADAR ARTAR"

Hakem kararlarıyla ilgili yapılan eleştiriler için ise Nihat Özdemir, "İnsanın olduğu her yerde hata olur. VAR hakem hatalarını minimuma indirmek için geldi. Ofsaytta başarıya neredeyse yüzde yüze ulaştılar. Diğer konularda ne kadar eğitirseniz eğitin ama netice olarak kararı veren gözler. Hem sahada hem de VAR'da olan arkadaşların gözlerinin neyi gördüğünü, nasıl tespit ettiği müdahalemiz söz konusu değil. Kötü niyetin olmadığına hepiniz inanın, insandır, hata yapabilir, bunu saygıyla karşılayalım. Müesseseyi yıkmayalım. Galipken sesleri çıkmayan yöneticilerin, mağlupken kendi oyuncusunu, teknik direktörünü konuşmayıp, sadece hakemi konuşmalarını doğru bulmuyorum. Bu ligde birbirimizi ne kadar seversek bu ligin kalitesi o kadar artar" açıklamasında bulundu.

"HERHANGİ BİR OLAY OLMAZSA BU KARARLARIMIZI DEVAM ETTİRMEK NİYETİNDEYİZ"

Yabancı kuralında 10. hafta itibarıyla takımların ilk 11'de oynattığı yabancı oyuncu sayısının 6,96 olduğunu açıklayan Özdemir, "7 bile değil. Biz onlara 8 oyuncu imkanı verirken, 7 oyuncuyu oynatmışlar. Göztepe 4,54, 5'in altında. Beşiktaş'ta, bir Rıdvan yetişti, bunun arkası da gelecek. Biz bu kuralı getirmeseydik inanın yine eski sistemle oynayacaktık. Şenol Güneş döneminde milli takım ilk 11'ide 2'si Süper Lig'de oynayan, 9 yurt dışında oynayan futbolcumuz vardı. Kuntz dönemindeki ilk maçımızda ilk 11'de 4 Süper Lig, son maçta da bu sayı 6'ya kadar çıktı. 8+3 bu sene, gelecek sene 7+4, bir sonraki sene de 6-5'e düşürmede kesin kararımız var. Herhangi bir olay olmazsa bu kararlarımızı devam ettirmek niyetindeyiz" diyerek sözlerini tamamladı.

(Oğuzhan Ort - Bora Akyol/İHA)

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