Mustafa Üstek'ten Horozkentspor'a büyük destek - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Mustafa Üstek'ten Horozkentspor'a büyük destek

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Mustafa Üstek'ten Horozkentspor'a büyük destek

Denizli'nin tek kadın futbol takımı olan Horozkent Kadın Futbol Takımı, Üstek Grubu ile anlaşmaya vardı.

DENİZLİ (İHA) - Denizli'nin tek kadın futbol takımı olan Horozkent Kadın Futbol Takımı, Üstek Grubu ile anlaşmaya vardı. Horozkent yapılan anlaşmayla yeni sezonda Üstek Group Horozkentspor olarak mücadele edecek.

Denizli'nin tek kadın futbol takımı olan Horozkent Kadın Futbol Takımı, yeni sezon Öncesi Üstek Grubu ile sözleşme imzaladı. Horozkent Spor Kulübü Başkanı Kamil Karabuğa ve yönetim kurulu üyeleri, Üstek Grup Yönetim Kurulu Başkanı Muhammet Üstek ile bir araya geldi. Yapılan protokol Horozkent yeni sezonda Üstek Grup Horozkentspor olarak mücadele edecek. Atılan imzaların açıklamasını yapan Üstek Grup Muhammet Üstek, "Horozkent, ilimizin güzide kulüpleri arasında yer alıyorlar. Şehrimizin gururu. Yeni sezonda Horozkent'in yanındayız ve en büyük destekçisiyiz. Hedefimiz 1. Lig. Bunun için var gücümüzle tartışıyoruz" dedi. Horozkent Kulüp Başkanı Kamil Karabuğa ise, bundan dolayı Üstek Grup'a teşekkür etti. Karabuğa, "6 yıldır kadın liglerinde tartışıyoruz. Her yıl kendi yağımızda kavruluyorduk. Artık daha güçlüyüz. Üstek Grup Horozkentspor olarak hedefimiz 1. Lig" diye konuştu. - DENİZLİ

Mustafa Üstek'ten Horozkentspor'a büyük destek

Mustafa Üstek'ten Horozkentspor'a büyük destek

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Devlet Bahçeli Süreyya Sadi Bilgiç
Magazin
Spor Serdar Aziz Ali Koç
Tüm Haberler Güzel Sözler Namaz Vakitleri Mahmut Özer Fatma Şahin Cengiz Ergün Yemek Tarifleri Hava Durumu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Mustafa Üstek'ten Horozkentspor'a büyük destek - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 09.10.2021 13:15:45. #1.11#