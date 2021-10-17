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Mustafa Gür, TASKK yönetiminde

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Mustafa Gür, TASKK yönetiminde

Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu Genel Kurulu'nda Ali Düşmez güven tazeleyerek yeniden başkan olurken, Elazığ Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkan Mustafa Gür de yönetimde yer aldı.

Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu Genel Kurulu'nda Ali Düşmez güven tazeleyerek yeniden başkan olurken, Elazığ Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkan Mustafa Gür de yönetimde yer aldı.

Ankara'da yapılan Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu (TASKK) 18. Olağan Genel Kurulu'nda başkanlığına, TFF Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi Ali Düşmez yeniden seçildi. Ali Düşmez'in listesinde yer alan Elazığ Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Mustafa Gür, yönetim kurulu asil üyeliğine seçilirken, Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları ise onur kurulu üyeliğine seçildi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Konferans Salonu'nda düzenlenen 18. Olağan Genel Kurul'a 710 delegenin 616'sı katıldı. Gençlik Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan'ın divan başkanlığında seçimli genel kurula tek aday olarak giren mevcut başkan Ali Düşmez, kullanılan 607 oyun tamamını alarak yeniden başkanlığa seçildi.

Gür: "Tüm delegelere şükranlarımı sunuyorum"

Olağan Genel Kurul sonrası açıklamalarda bulunan Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu Yönetim Kurulu üyesi Mustafa Gür, "Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu Genel Merkez Asil Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilmiş bulunmaktayım. Bu önemli göreve seçilmemde desteklerini esirgemeyenlere saygı ve şükranlarımı sunuyorum" dedi. - ELAZIĞ

Mustafa Gür, TASKK yönetiminde

Mustafa Gür, TASKK yönetiminde

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