Murat Şahin: Bugün kendimize yakışmayan bir oyun sergiledik

Süper Lig'in 9'uncu haftasında Fatih Terim Stadyumu'nda Medipol Başakşehir'e konuk olan Beşiktaş, mücadeleden 3-2'lik mağlubiyetle ayrıldı. Karşılaşmanın ardından Beşiktaş Yardımcı Antrenörü Murat Şahin maçı değerlendirdi. Beşiktaş'ın ilk yarı sergilediği futboldan memnun olmadığını belirten Şahin, "İlk yarı iyi oynadığımızı düşünmüyoruz, daha iyi oynamamız gerekiyordu. Saha ıslanmasını bahane gösteremeyiz. bu seviyenin futbolcularının kötü oyununu buna bağlayamayız. Zaman zaman böyle Oyunlar olabiliyor, o kötü günlerden biri de buydu ama bunu sahaya bağlayamayız" ifadelerini kullandı.

"Pjanic ve Kenan yarın takımla birlikte çalışacaklar. Salı günü oynayıp oynamayacaklarını ise hocamız antrenman durumuna, fiziklerine bakarak karar verecek."