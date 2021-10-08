Mucize bizim işimiz! A Milli Takımımız, 'ya tamam ya devam' maçına çıkıyor

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu yedinci maçında A Milli Futbol Takımımız, bu akşam Norveç'i konuk edecek.

ÜLKER STADYUMU'NDA

Yeni hocamız Stefan Kuntz'un ilk maçı Fenerbahçe'nin Ülker Stadı'nda oynanacak. Saat 21.45'te başlayacak karşılaşmayı Almanya Futbol Federasyonu'ndan Felix Brych yönetecek.

AYNI PUANA SAHİPLER

G Grubu'nda Hollanda 13 puanla lider durumda bulunurken, aynı puana sahip Norveç averajla ikinci sırada. Türkiye ise 11 puanla üçüncü sırada bulunuyor.

Grupta aynı gün Cebelitarık-Karadağ ve Letonya-Hollanda karşılaşmaları da oynanacak.

ÇAĞLAR VE OZAN YOK

A Milli Takımımız'da Çağlar, Ozan Kabak ve Orkun Kökçü kart cezalısı. Norveç'te ise forvetler Haaland ile Sörloth sakat. Kaleci Hansen, Ajer, Svensson, Normann, Mitdsjm ve forvet Joshua King de sakatlıktan dolayı oynayamayacak isimler.

YENERSEK IŞIK VAR

Bu karşılaşmayı kazanırsak, geriye kalan üç maç rakiplerimize nazaran daha kolay. Letonya, Cebelitarık ve Karadağ maçları kalıyor. 4'te yaparsak ikincilik garantileşecek. Hollanda-Norveç maçının sonucuna göre lider olma ihtimalimiz de var.

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