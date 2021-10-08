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Mucize bizim işimiz! A Milli Takımımız, 'ya tamam ya devam' maçına çıkıyor

Haberler.com - Haberler | Spor

Dünya Kupası Elemeleri'nde G Grubu'nda bu akşam Haaland ve Sörloth'tan yoksun Norveç ile karşılaşacağız. Olası bir yenilgi, Dünya Kupası hayallerimizi neredeyse bitirecek. 2002'den beri katılamadığımız Dünya Kupası için bu maç çok kritik. Kazanmamız halinde ise liderliğe kadar yükselecek bir fikstürümüz var. Ancak olası bir puan kaybı her şeyi bitirebilir. Yeni hoca Stefan Kuntz'un, 4-3-3 dizilişiyle, ofansif bir kadro sahaya sürmesi bekleniyor.

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu yedinci maçında A Milli Futbol Takımımız, bu akşam Norveç'i konuk edecek.

Mucize bizim işimiz! A Milli Takımımız, 'ya tamam ya da devam' maçına çıkıyor

Yeni hocamız Stefan Kuntz'un ilk maçı Fenerbahçe'nin Ülker Stadı'nda oynanacak. Saat 21.45'te başlayacak karşılaşmayı Almanya Futbol Federasyonu'ndan Felix Brych yönetecek.

G Grubu'nda Hollanda 13 puanla lider durumda bulunurken, aynı puana sahip Norveç averajla ikinci sırada. Türkiye ise 11 puanla üçüncü sırada bulunuyor.

Grupta aynı gün Cebelitarık-Karadağ ve Letonya-Hollanda karşılaşmaları da oynanacak.

A Milli Takımımız'da Çağlar, Ozan Kabak ve Orkun Kökçü kart cezalısı. Norveç'te ise forvetler Haaland ile Sörloth sakat. Kaleci Hansen, Ajer, Svensson, Normann, Mitdsjm ve forvet Joshua King de sakatlıktan dolayı oynayamayacak isimler.

Mucize bizim işimiz! A Milli Takımımız, 'ya tamam ya da devam' maçına çıkıyor

Bu karşılaşmayı kazanırsak, geriye kalan üç maç rakiplerimize nazaran daha kolay. Letonya, Cebelitarık ve Karadağ maçları kalıyor. 4'te yaparsak ikincilik garantileşecek. Hollanda-Norveç maçının sonucuna göre lider olma ihtimalimiz de var.

Mucize bizim işimiz! A Milli Takımımız, 'ya tamam ya devam' maçına çıkıyor
Haberler.com - Spor Haberleri
Sinan Bolat neden Milli Takım'a çağrıldı? Kuntz herkesin merak ettiği soruya yanıt verdi

Sinan Bolat neden Milli Takım'a çağrıldı? Kuntz herkesin merak ettiği soruya yanıt verdi
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Yorumlar (1)
ferhat atmaca:maçlar istanbulda oynanmaya başladığından beri yine eski ruhsuzluğa döndük. seyircide gelmiyor gelen seyirci fener galata formasıyla falan geliyor. çok biçimsiz yani milli takımı desteklemeye neden takım formasıyla gidersiniz ki? maçlar bir an önce yeniden anadoluda oynanmalı.
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Haber: Mucize bizim işimiz! A Milli Takımımız, 'ya tamam ya devam' maçına çıkıyor - Haberler Spor
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