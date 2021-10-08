Mucize bizim işimiz! A Milli Takımımız, 'ya tamam ya devam' maçına çıkıyor
Dünya Kupası Elemeleri'nde G Grubu'nda bu akşam Haaland ve Sörloth'tan yoksun Norveç ile karşılaşacağız. Olası bir yenilgi, Dünya Kupası hayallerimizi neredeyse bitirecek. 2002'den beri katılamadığımız Dünya Kupası için bu maç çok kritik. Kazanmamız halinde ise liderliğe kadar yükselecek bir fikstürümüz var. Ancak olası bir puan kaybı her şeyi bitirebilir. Yeni hoca Stefan Kuntz'un, 4-3-3 dizilişiyle, ofansif bir kadro sahaya sürmesi bekleniyor.
2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu yedinci maçında A Milli Futbol Takımımız, bu akşam Norveç'i konuk edecek.
Yeni hocamız Stefan Kuntz'un ilk maçı Fenerbahçe'nin Ülker Stadı'nda oynanacak. Saat 21.45'te başlayacak karşılaşmayı Almanya Futbol Federasyonu'ndan Felix Brych yönetecek.
G Grubu'nda Hollanda 13 puanla lider durumda bulunurken, aynı puana sahip Norveç averajla ikinci sırada. Türkiye ise 11 puanla üçüncü sırada bulunuyor.
Grupta aynı gün Cebelitarık-Karadağ ve Letonya-Hollanda karşılaşmaları da oynanacak.
A Milli Takımımız'da Çağlar, Ozan Kabak ve Orkun Kökçü kart cezalısı. Norveç'te ise forvetler Haaland ile Sörloth sakat. Kaleci Hansen, Ajer, Svensson, Normann, Mitdsjm ve forvet Joshua King de sakatlıktan dolayı oynayamayacak isimler.
Bu karşılaşmayı kazanırsak, geriye kalan üç maç rakiplerimize nazaran daha kolay. Letonya, Cebelitarık ve Karadağ maçları kalıyor. 4'te yaparsak ikincilik garantileşecek. Hollanda-Norveç maçının sonucuna göre lider olma ihtimalimiz de var.