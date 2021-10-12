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Motosiklet tutkunları kömür döküm sahasında buluştu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Motosiklet tutkunları kömür döküm sahasında buluştu

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde motosiklet tutkunları 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında Tunçbilek Hamitabat döküm sahasında bir araya geldiler.

KÜTAHYA (İHA) - Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde motosiklet tutkunları 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında Tunçbilek Hamitabat döküm sahasında bir araya geldiler.

Tavşanlı Motosiklet Kulübü tarafından düzenlenen organizasyon, Bursa'nın İnegöl ve İznik ilçeleriyle Bilecik ve Eskişehir'den geçerek kente gelen motosiklet tutkunları, Tavşanlı Hamitabat kömür döküm sahalarında parkur sürüşleri yaptı.

Motosiklet sürücülerinden Cengiz Titiz, " Tunçbilek pasalardayız, Kütahya'dan ve çevre illerden gelenler oldu. Hem tanışalım istedik hem de sezonu açalım istedik." dedi.

Kütahya Motosiklet Kulübü başkanı Hakan Tunç ise," Bugün Tavşanlı'da yapılan bu etkinliğe 15 sporcu arkadaş ile katıldık. Bu sporun amacı gençleri caddelerden, çarşılardan alıp, dağlarda temiz hava, oksijen ve motosiklet sporu yapmak amacımız. Zor bir spor ve kolay spor değil. Herkesin yapabileceği bir spor değil. Dayanıklılık ve güç istiyor. Şu anda Kütahya Motosiklet kulübümüze kayıtlı 67 yaşında kişi de var ve Türkiye Motosiklet kulübünde yarışıyor şu anda. 6 yaşından tutun 70 yaşına kadar bu spor yapılabiliyor." diyerek herkese bu sporu tavsiye etti.

Motosiklet tutkunlarından Engin Göktepe, " Bu spora gönül verdik ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında ilçe dışından gelen arkadaşlarla 60 kişilik motosiklet sevdalıları ile etkinlik düzenledik. Spor amaçlı şehir trafiğinden uzak doğada temiz havada böyle bir etkinlik gerçekleştirmek istedik." dedi.

Tavşanlı Endurolin grubu üyelerinden İsmail Toker, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenledikleri bu etkinlikte kendilerine destek olan Tunçbilek Belediyesi ve esnaflara teşekkür etti.

Etkinliğe Tunçbilek Belediye Başkanı Mustafa Düzgün de katılarak sporculara başarılar diledi. - KÜTAHYA

Motosiklet tutkunları kömür döküm sahasında buluştu

Motosiklet tutkunları kömür döküm sahasında buluştu

Motosiklet tutkunları kömür döküm sahasında buluştu

Motosiklet tutkunları kömür döküm sahasında buluştu

Motosiklet tutkunları kömür döküm sahasında buluştu

Motosiklet tutkunları kömür döküm sahasında buluştu

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Haber: Motosiklet tutkunları kömür döküm sahasında buluştu - Haberler Spor
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