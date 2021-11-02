Milyon dolarlar saçan Çin Ligi battı! Elektrik faturasını ödeyemeyen kulüp acınası halde

Çin Süper Ligi takımlarından Hıbey FC, antrenman tesislerinin elektrik parasını ödeyemediği için altyapı takımlarını tatile çıkardı.

"PARAYI ÖDEYEMEDİK"

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kamuoyunca bilinen sıkıntılar nedeniyle Hıbey FC, antrenman tesisinin elektrik parasını zamanında ödeyememektedir. Operasyon masraflarını kısmak amacıyla 12, 13, 16 ve 17 yaş altı takımlarının oyuncuları 3 Kasım'dan itibaren tatile çıkarılmıştır" ifadesi kullanıldı.

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ARA VERİLDİ

Açıklama, Çin resmi haber ajansı Xinhua'nın gayrimenkul şirketi China Fortune'un sahibi olduğu kulübün yeni yatırım bulunana kadar operasyonlarına ara vereceğine dair haberinin ardından geldi.

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90 MİLYON DEĞER

Forbes dergisine göre Hıbey FC, China Fortune tarafından satın alındığı 2015'te 90 milyon dolar piyasa değeri ve 22 milyon dolar yıllık geliriyle Çin'in en değerli 7. futbol takımı konumunda bulunuyordu.

Xinhua - Spor Haberleri

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