Milyon dolarlar saçan Çin Ligi battı! Elektrik faturasını ödeyemeyen kulüp acınası halde
Çin Ligi takımlarından peş peşe iflas haberleri geliyor. Elektrik faturasını ödeyemeyen Hıbey FC, futbolcularını tatile gönderdi.
Çin Süper Ligi takımlarından Hıbey FC, antrenman tesislerinin elektrik parasını ödeyemediği için altyapı takımlarını tatile çıkardı.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kamuoyunca bilinen sıkıntılar nedeniyle Hıbey FC, antrenman tesisinin elektrik parasını zamanında ödeyememektedir. Operasyon masraflarını kısmak amacıyla 12, 13, 16 ve 17 yaş altı takımlarının oyuncuları 3 Kasım'dan itibaren tatile çıkarılmıştır" ifadesi kullanıldı.
Açıklama, Çin resmi haber ajansı Xinhua'nın gayrimenkul şirketi China Fortune'un sahibi olduğu kulübün yeni yatırım bulunana kadar operasyonlarına ara vereceğine dair haberinin ardından geldi.
Forbes dergisine göre Hıbey FC, China Fortune tarafından satın alındığı 2015'te 90 milyon dolar piyasa değeri ve 22 milyon dolar yıllık geliriyle Çin'in en değerli 7. futbol takımı konumunda bulunuyordu.